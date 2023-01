iPad, Apple potrebbe lanciare un tablet pieghevole nel 2024

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, che ha condiviso su Twitter il rumor, riportato poi da numerosi osservatori e giornalisti americani, Apple starebbe preparando un iPad pieghevole che potrebbe arrivare sul mercato l’anno prossimo.

Sempre secondo quanto affermato da Ming-Chi Kuo, è possibile che non ci siano grandi novità nella gamma iPad nei prossimi 9-12 mesi. Secondo l’analista è più probabile che l’aggiornamento dell’iPad mini entri nella fase di produzione di massa nel primo trimestre del 2004.

Quindi, secondo queste ipotesi, il 2023 potrebbe essere un anno di relativa quiete sul versante del tablet, da parte di Apple: ma, dietro le quinte, la società di Cupertino starebbe lavorando a importanti novità, tra cui per l’appunto un modello di iPad foldable.

Ming-Chi Kuo ha anche ipotizzato che l’iPad pieghevole possa essere dotato di un supporto in fibra di carbonio, materiale in grado di rendere il supporto più leggero e resistente.

Anche il tech reporter di Bloomberg Mark Gurman ha di recente espresso l’opinione che per la famiglia di tablet di Apple – attualmente composta dai modelli iPad Pro, iPad Air, iPad e iPad mini – quest’anno potrebbe scorrere senza rinnovamenti di grande portata.

E anche per Gurman il 2024 potrebbe invece essere un anno di importanti novità per quel che concerne la gamma di tablet di Apple. Il tech reporter di Bloomberg ha infatti lanciato l’ipotesi di un importante rinnovamento dell’iPad Pro, che potrebbe debuttare in primavera, con un design aggiornato e un display OLED per la prima volta.

Ci sono stati anche altri analisti che hanno riportato rumor sulla possibilità che Apple stia pianificando l’utilizzo di display OLED per gli iPad Pro e che ciò possa accadere l’anno prossimo.

Secondo altri osservatori Apple starebbe anche prendendo in considerazione di proporre modelli anche con schermi di dimensione più grande.

E, ora, Ming-Chi Kuo lancia l’ipotesi di un possibile debutto di un iPad pieghevole.

Come sempre ricordiamo che allo stato attuale si tratta solo di rumor e congetture, niente di confermato e niente di ufficiale.