Il Data Cloud: Snowflake per la gestione dei dati next-gen

Per rendere i dati fruibili, le organizzazioni dovrebbero eliminare i silos e assicurare a tutti gli utenti un accesso sicuro e controllato a informazioni gestite in ogni momento. Per farlo, è necessario disporre di una piattaforma che metta una singola copia dei dati nel cloud e abiliti molteplici workload, fornendo prestazioni e scalabilità praticamente illimitate, facilità d’uso e una manutenzione quasi pari a zero attraverso l’erogazione sotto forma di servizio.

Con questi presupposti, Snowflake ha realizzato una piattaforma moderna che soddisfa tutte le esigenze legate al dato, tra cui data warehousing, data lake, data science, analisi e condivisione.

Fattore distintivo e qualificante, l’architettura di Snowflake è alla base del Data Cloud, una rete di dati federata che elimina la frammentazione e i silos riunendo cloud applicativi e infrastrutturali in un unico ecosistema, aperto e accessibile.

Con la sua architettura di dati condivisi multi-cluster, Snowflake centralizza dati strutturati e semi-strutturati in un’unica posizione chiamata Data Cloud. Gli utenti hanno così accesso sicuro e regolamentato ai dati e le aziende sono libere dalla gestione dell’infrastruttura.

Snowflake, inoltre, rimuove le tradizionali barriere ai dati attraverso il secure data sharing. Piuttosto che copiare e trasmettere i dati, la soluzione consente agli utenti di condividere dati in tempo reale dalla loro posizione originale, senza mai spostarli, eliminando di fatto quella che è una delle più grosse preoccupazioni dei responsabili aziendali.

L’accesso ai dati avviene in modo controllato e sicuro senza latenza o rallentamenti dovuti alla concorrenza di un elevato numero di utenti connessi contemporaneamente e, poiché vengono apportate modifiche a una singola versione, i dati rimangono aggiornati per tutti gli utenti.

Secure Data Sharing alimenta anche Snowflake Data Marketplace, che funge da unica posizione per accedere a dati in tempo reale pronti per l’interrogazione. I dati sicuri e regolamentati possono così essere condivisi e ricevuti dall’ecosistema di partner commerciali, fornitori e clienti o da data provider.

Grazie all’architettura indipendente dal cloud di Snowflake, le aziende hanno accesso immediato a tutti i dati condivisi, indipendentemente dall’infrastruttura cloud, dalla posizione geografica o dal provider (AWS, Azure o Google Cloud Platform). Ciò significa che i dati possono essere condivisi all’interno e tra le organizzazioni e combinati istantaneamente con altre eventuali fonti esistenti per un’analisi più rapida.

I vantaggi per le organizzazioni data driven sono evidenti, e se c’è un momento storico in cui queste tecnologie possono esprimere appieno il proprio potenziale è certamente quello attuale.

Inoltre, quella di Snowflake è una soluzione ottimale sia per le piccole e medie imprese che vogliono iniziare a gestire e lavorare in modo efficiente con i propri dati, sia per le strutture più estese e complesse, perché più flessibile e cost-effective rispetto ai tradizionali sistemi di database, a fronte di standard di sicurezza che rimangono elevati.

