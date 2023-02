Il CRM per le PMI: la trasformazione digitale concreta che aiuta il business

Fino a pochi anni fa, parlare di trasformazione digitale associata alle PMI suonava come un concetto ai limiti del visionario. Uno scenario, oggi, totalmente rivoluzionato.

Esiste un sistema economico pre e post-pandemia: impossibile non tenere conto di un fattore di forza così dirompente. Lo sanno molto bene le decine di migliaia di piccoli imprenditori che si sono trovati (letteralmente dal mattino alla sera) a reinventare il proprio modello di business. Per quanto forzate da un elemento esterno, molte PMI hanno, però, trovato un sostegno fondamentale negli strumenti offerti dalla trasformazione digitale.

La trasformazione digitale per le PMI: il CRM sostiene la crescita

Abbiamo parlato di strumenti, e il termine non è casuale. Le PMI italiane, e gli imprenditori che le guidano, hanno bisogno di tutto tranne che di vuote promesse e promesse irrealistiche. Uno strumento è, per sua stessa natura, concreto e pronto all’uso: qualità che ritroviamo senza dubbio in un CRM per le PMI.

Tassello importante della trasformazione digitale, un CRM risponde a numerose esigenze tanto delle piccole e medie imprese, quanto dei loro clienti. Non è quindi una sorpresa apprendere che le PMI in crescita sono le più propense ad utilizzare le tecnologie fondamentali, come software di assistenza clienti, software di e-mail marketing e di e-commerce.

Le caratteristiche indispensabili del CRM perfetto per le PMI

Quindi, qualsiasi soluzione di Customer Relationship Management è adatta ad una piccola o media impresa italiana? La risposta è piuttosto ovvia: certamente no.

Il budget ridotto di cui dispongono le PMI, associate spesso all’assenza di personale IT specializzato, impone una scelta molto oculata.

Prima di tutto, un CRM basato sul cloud è decisamente preferibile in quanto non richiede risorse IT interne.

Queste soluzioni, inoltre, sono erogate a canone mensile: facile per le aziende prevederne i costi, peraltro proporzionati alle dimensioni del business (e facilmente scalabili al crescere della dimensione dell’impresa).

I vantaggi ottenibili da un sistema di gestione delle relazioni con i clienti sono chiari: consentono di automatizzare le comunicazioni per massimizzare le risorse, rendendo semplici le operazioni di contatto. Fra le possibilità offerte da un CRM di qualità (e impossibili senza) c’è l’analisi dei dati, grazie alla quale un imprenditore potrà orientare meglio i clienti e, di conseguenza, aumentare le vendite. Infine, non scordiamo il post-vendita: a questo proposito si rivelano preziosi gli strumenti del servizio clienti, che aumentano soddisfazione (e fidelizzazione) dei clienti.

Il partner giusto: perché Salesforce è la scelta vincente per le PMI italiane

Abbiamo parlato di budget contenuti e di accesso limitato a competenze informatiche specifiche, nelle PMI. In questo contesto, è vitale affidarsi ad un partner tecnologico che si riveli affidabile, efficace e conveniente al tempo stesso.

Un’utopia? Per fortuna no. L’alleato perfetto per le piccole e medie imprese esiste, ed è Salesforce. La società fondata da Marc Benioff non ha certo bisogno di presentazioni. Salesforce da anni è un leader assoluto di settore, e sono innumerevoli le aziende fra le più famose al mondo che ne sfruttano le infinite potenzialità.

La forza della soluzione basata su cloud (ricordate? Ne abbiamo parlato poco sopra) è anche questa: permettere ad una PMI di usare gli stessi strumenti scelti da Vodafone o Toyota.

Per Salesforce tutti i clienti sono importanti, non solo i più grandi fra loro.

E lo dimostra con i fatti: Salesforce non pretende nessun acquisto a scatola chiusa, né si attende un mero atto di fede. Anzi, è Salesforce ad avere totale fiducia nel proprio CRM.

Accedendo alla DEMO per visualizzare tutte le potenzialità di Sales Cloud, sarà inoltre possibile testare in prima persona la bontà delle tecnologie Salesforce grazie a un mese gratuito di prova per tutte le PMI italiane.

Inoltre, per una guida su ciò che devi sapere sul CRM e su come sfruttare al massimo il suo potenziale, qui di seguito ti consigliamo il “Manuale completo della strategia CRM”.