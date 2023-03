IDC, i data center fra presente e scenari di mercato

Secondo Daniela Rao, Senior Research and Consulting Director, IDC nei prossimi cinque anni gli investimenti nei data center subiranno un’accelerazione a causa dell’aumento della domanda di servizi digitali.

Anche se all’orizzonte si profilano nuove tecnologie più efficienti, la disponibilità di energia e di raffreddamento potrebbe frenare la crescita. Ciononostante, gli investitori immobiliari continueranno a considerare il settore dei data center molto interessante. Inoltre, gli investitori di tutti i tipi riconoscono l’importanza delle risorse dei data center per la resilienza delle imprese e sostengono l’espansione dei data center da parte dei grandi fornitori di data center multitenant.

La costruzione di data center continuerà a crescere a tassi simili a quelli degli ultimi due anni fino al 2022. Tuttavia, la costruzione e le nuove realizzazioni potrebbero subire un’accelerazione significativa. Tuttavia, con l’esaurirsi dell’impatto di COVID-19, i datacenter dovranno affrontare nuove sfide che influenzeranno la crescita del settore.

Le sfide per i data center secondo IDC

L’inflazione inciderà sul costo di tutti gli elementi delle operazioni dei data center, tra cui l’energia, il raffreddamento, i materiali da costruzione e il costo del lavoro. La rete elettrica degli Stati Uniti è già in tensione per far fronte a una domanda senza precedenti, e il cambiamento climatico non sarà d’aiuto. La Federal Reserve statunitense molto probabilmente aumenterà i tassi di interesse per contenere l’inflazione. Tuttavia, questo causerà un rallentamento dell’economia se non viene fatto correttamente e una potenziale recessione.

Gli aumenti dei tassi d’interesse che ne deriveranno potrebbero rappresentare un ostacolo per il settore. Se l’economia evita la recessione e riesce a superare l’attuale ciclo dell’inflazione e i problemi legati al cambiamento climatico, il settore tornerà a crescere a due cifre.

Il settore dei data center è fondamentale per l’economia mondiale. Fortunatamente, il settore ha resistito agli effetti della pandemia globale ed è riuscito a crescere. Questo fatto dimostra da solo l’importanza del datacenter. IDC prevede un ritorno alla crescita a due cifre della capacità installata nel 2024, con una crescita più moderata nel 2022-23.

Il numero totale di Datacenter costruiti a livello mondiale passerà da 501.000 nel 2022 a 677.000 nel 2026, mentre il numero totale di ri-costruzioni di Datacenter a livello mondiale passerà da 446.000 nel 2022 a 537.000 nel 2026,

A causa di diversi fattori esterni, tra cui l’inflazione, i cambiamenti climatici e una possibile recessione, il settore dovrà concentrarsi sulla crescita e sull’eccellenza operativa.

L’attenzione all’eccellenza operativa spingerà gli investimenti in sistemi di controllo intelligenti, nuove tecnologie di alimentazione e raffreddamento, tecnologie energetiche alternative e forniture (ad esempio, celle a combustibile e microgrid sostenibili).

Allo stesso tempo, i nuovi ecosistemi di cloud pubblico e i tradizionali fornitori di servizi per data center creeranno ecosistemi unici e architetture ibride che finiranno per eclissare i data center gestiti dalle aziende, spostando il settore verso un modello basato sui servizi.

Le tendenze del mercato datacenter

Anche se l’economia generale si indebolisce, IDC vede una crescita sostanziale della domanda di capacità di data center nel lungo periodo. Inoltre, se la Federal Reserve statunitense dovesse inasprire la politica monetaria, aumentando i tassi di interesse, potremmo assistere a un ulteriore rallentamento delle costruzioni. Quindi, mentre la crescita a medio termine sembrerà rallentare, quella a lungo termine sarà robusta. Inoltre, i fornitori di servizi che stanno pianificando il futuro, noleggeranno nuovi progetti per la costruzione di nuove strutture e per l’ammodernamento di quelle esistenti. Pertanto, si prevede un’accelerazione della crescita nel 2023 e 2024, mentre lo sviluppo e la capacità dei data center si moltiplicheranno nel 2025 e 2026. I fattori chiave che influenzeranno il mercato saranno:

– Gestione e sicurezza dei dati

– Nuovi tipi di carico di lavoro

– Alimentazione, raffreddamento e sostenibilità

– Data center intelligenti (DCIM di nuova generazione)

– Time to market