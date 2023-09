IBM e Fujifilm spingono lo storage su nastro alla capacità record di 50 Tbyte

Fujifilm Corporation e IBM hanno annunciato lo sviluppo di un sistema di archiviazione a nastro da 50 Tbyte (nativo), la più alta capacità nativa di cartucce a nastro per dati al mondo, sottolineano le due aziende.

Fujifilm ha avviato la produzione di una cartuccia a nastro ad alta densità da utilizzare con la più recente unità a nastro enterprise di IBM, il modello TS1170. La cartuccia a nastro IBM 3592 JF di sesta generazione incorpora una tecnologia di nuova concezione con sottili particelle magnetiche ibride per consentire una maggiore capacità di archiviazione dei dati.

Fujifilm, spiega l’azienda, è riuscita a ottenere questa innovativa capacità della cartuccia evolvendo le tecnologie sviluppate nelle precedenti generazioni di nastri. Ciò ha comportato il miglioramento sia della densità di registrazione areale (la quantità di dati che possono essere registrati per pollice quadrato) sia dell’area di registrazione complessiva (la superficie in grado di registrare i dati).

Le particelle magnetiche ibride fini sono state sviluppate di recente combinando le tecnologie utilizzate nelle particelle magnetiche di nuova generazione di ferrite di stronzio (SrFe) e nelle particelle di ferrite di bario (BaFe) attualmente utilizzate nei nastri di archiviazione dati ad alta capacità. La riduzione delle dimensioni delle particelle magnetiche e il miglioramento delle loro proprietà magnetiche migliorano significativamente la densità di registrazione areale.

La tecnologia ad alta dispersione delle particelle magnetiche impedisce l’aggregazione delle singole particelle magnetiche ultrafini e consente una dispersione più uniforme delle particelle.

Una migliore tecnologia di rivestimento a strato sottile consente di ottenere una superficie del nastro più uniforme e liscia, con conseguente miglioramento del rapporto segnale/rumore.

Un nastro più lungo del 15% per cartuccia di dati rispetto alla precedente quinta generazione è ottenuto grazie all’utilizzo di una pellicola di base più sottile e resistente, che serve da supporto allo strato magnetico.

Le analytics potenziate dall’intelligenza artificiale aiutano le aziende a ricavare valore da volumi di “big data” in crescita esponenziale e richiedono un’archiviazione dei dati a lungo termine, economica e ad alta capacità. Con l’unità TS1170 e la cartuccia a nastro 3592 JF, le organizzazioni che fanno un uso intensivo dei dati, compresi i fornitori di servizi cloud in crescita, possono sfruttare la maggiore capacità del 3592 JF per la conservazione a lungo termine e la sicurezza di questi enormi set di dati.

Kei Nagata, Deputy General Manager of the Industrial Products Division di Fujifilm, ha affermato: “Con una capacità nativa di 50 Tbyte, 2,5 volte superiore a quella delle precedenti cartucce a nastro a più alta capacità, Fujifilm ritiene che questa innovazione dimostri il potenziale futuro della tecnologia a nastro. La cartuccia a nastro IBM 3592 JF è un’altra pietra miliare in molti anni di ricerca e sviluppo congiunti con IBM, e siamo onorati di essere il produttore di questo prodotto“.

Alistair Symon, Vice President of Storage Systems Development di IBM, ha dichiarato: “La tecnologia avanzata della cartuccia a nastro IBM 3592 JF consentirà ai clienti di realizzare densità elevate, facilitando l’ottimizzazione dei costi di archiviazione e mantenendo al contempo le prestazioni e il tempo di accesso ai dati. Si tratta del primo supporto di memorizzazione su nastro con capacità nativa di 50 Tbyte e dimostra la validità del nastro come scelta ottimale per la protezione dei dati, gli archivi attivi e la conservazione a lungo termine nei dati scientifici, nella raccolta di dati industriali e negli ambienti dei provider di servizi cloud“.

L’innovazione della cartuccia a nastro IBM 3592 JF, disponibile solo sul nuovo IBM TS1170 Tape Drive, offre la possibilità di archiviare fino a 150 Tbyte di dati su una singola cartuccia a nastro con un rapporto di compressione di 3:1, consentendo ai clienti di ottenere un’archiviazione dati ultraelevata sul TS1170.