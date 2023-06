I nuovi MacBook Air 15″, Mac Studio e Mac Pro sono ora disponibili

Annunciati alla WWDC 2023 e dopo un breve periodo in cui era possibile effettuare il pre-ordine, sono ora disponibili i nuovi modelli di Mac presentati da Apple: MacBook Air 15″, Mac Studio e Mac Pro con chip Apple.

Con un ampio display Liquid Retina da 15,3″, le prestazioni del chip M2, fino a 18 ore di autonomia e un design silenzioso, senza ventola, il nuovo MacBook Air è il primo modello da 15″ di questa linea, ed è un laptop sottile e scattante. È fino a 12 volte più veloce del più veloce MacBook Air con processore Intel, afferma Apple.

Inoltre ha un nuovo sistema audio a sei altoparlanti con audio spaziale avvolgente, una videocamera FaceTime HD a 1080p, ricarica MagSafe e tutta la potenza e la facilità d’uso di macOS. È disponibile in quattro finiture di colore: mezzanotte, galassia, grigio siderale e argento.

La linea include ancora MacBook Air 13″ con M2, ora a un prezzo di partenza più conveniente. Insieme, MacBook Air 15″ e 13″ offrono un’esperienza adatta a ogni tipo di utente, da chi studia a chi vuole passare a un nuovo modello o sta acquistando il suo primo Mac.

Mac Studio con il chip M2 Max e il nuovo M2 Ultra offre prestazioni e connettività nettamente migliorate in un design compatto, perfetto per la scrivania. Mac Studio supporta fino a 192GB di memoria unificata: il 50% in più rispetto a prima.

Ora è fino a 6 volte più veloce del più potente iMac 27″ con processore Intel e fino a 3 volte più veloce rispetto alla precedente generazione di Mac Studio con M1 Ultra, dichiara Apple.

Il nuovo Mac Pro unisce le prestazioni senza precedenti di M2 Ultra, il chip Apple più potente, alla versatilità dell’espansione PCIe per i flussi di lavoro più complessi. Fino a 3 volte più veloce della precedente generazione di Mac Pro con processore Intel, secondo i benchmark condivisi da Apple, il nuovo Mac Pro supporta fino a 192GB di memoria unificata. L’arrivo di Mac Pro con M2 Ultra completa il passaggio della linea Mac al chip Apple.

Risparmi per l’università e servizi retail di Apple

Chi studia all’università – sottolinea Apple – può risparmiare tutto l’anno sul nuovo MacBook Air 15″ con prezzi Education a partire da 1.519 euro (Iva incl.), disponibili esclusivamente nei punti vendita retail di Apple, negli Apple Store fisici e online.

Grazie all’offerta Apple per l’università, studenti e studentesse possono risparmiare con i prezzi Education nei punti vendita retail di Apple. Inoltre avranno diritto a tre mesi gratis di Apple Music e Apple TV+, e al termine della prova potranno usufruire di entrambi i servizi a un prezzo per studenti di soli 5,99 euro.

L’offerta Apple per l’università è riservata a studenti e studentesse che frequentano o sono iscritti all’università, ai loro genitori, e a docenti e personale di istituti di ogni ordine e grado.

Per quanto riguarda i servizi retail dell’azienda, il team di Specialist Apple è pronto ad aiutare ogni cliente di persona all’Apple Store, online e nell’app Apple Store.

Per quanto riguarda i modi per risparmiare su Mac: con Apple Trade In è possibile dare in permuta un Mac in cambio di un credito fino a 1.500 euro da scalare sull’acquisto di un nuovo modello.

Negli Stati Uniti è anche possibile ottenere il 3% di Daily Cash acquistando direttamente da Apple con Apple Card, nonché pagare il nuovo Mac in 12 rate mensili a tasso zero con Apple Card Monthly Installments.

Sempre negli Stati Uniti, Apple ha recentemente ampliato l’esperienza di shopping in tempo reale su apple.com/it/store per includere anche l’acquisto di Mac, offrendo la possibilità di interagire con una persona del team di Specialist in modo semplice e sicuro tramite video unidirezionale. I clienti possono esplorare la linea Mac, saperne di più sulle nuove funzioni e scoprire modi per risparmiare, il tutto rimanendo comodamente a casa.

Consegna veloce e gratuita o ritiro in negozio: chi acquista può scegliere la consegna gratuita o in due ore, oppure ritirare l’ordine in un Apple Store. Con il setup personalizzato, il team di Specialist Apple è pronto ad assistere ogni cliente per offrire un’esperienza di configurazione semplice e veloce, aiutare a trasferire i dati in tutta sicurezza, trovare nuove app per organizzarsi e creare contenuti, o preparare il Mac in modo da poter contare su prestazioni al top per lo studio e il lavoro.

Con Today at Apple, i clienti possono partecipare a sessioni per imparare le basi, esplorare nuovi interessi e fare di più con il proprio Mac. Con le prenotazioni di gruppo, scuole e associazioni possono approfittare delle sessioni scegliendo la data, l’ora e l’Apple Store più comodi.

I prezzi dei nuovi Mac