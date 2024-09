I nuovi iOS 18 e macOS Sequoia saranno disponibili dal 16 settembre

Nell’ambito della presentazione dei nuovi iPhone, Apple ha confermato ufficialmente anche la data di uscita di iOS 18 per tutti gli utenti. iOS 18 sarà disponibile come aggiornamento software gratuito da lunedì 16 settembre.

Attualmente, iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia 15 – oltre a visionOS 2, watchOS 11, tvOS 18, Xcode 16, nonché iOS e iPadOS 17.7 – sono tutti disponibili in versione RC, release candidate. La release candidate è per l’appunto la versione candidata a essere l’ultima beta prima del rilascio ufficiale definitivo per tutti gli utenti.

È una versione “congelata” nelle funzionalità e pronta a essere distribuita come aggiornamento software ufficiale, a meno che non vengano riscontrati problemi importanti da risolvere.

Contestualmente alla presentazione dei nuovi Apple Watch Series 10, Apple ha confermato che anche watchOS 11 sarà disponibile per Apple Watch Series 6 o modelli più recenti a partire da lunedì 16 settembre.

Come è solita fare Apple, il rilascio delle nuove major release dei sistemi operativi dei dispositivi viene concentrato nella stessa giornata.

Per quanto riguarda iOS 18, l’aggiornamento software sarà disponibile per iPhone XS/ XS Max/ XR, iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max, iPhone SE (2ª generazione) e modelli successivi.

iPadOS 18 è compatibile con iPad mini (5ª generazione e successive), iPad (7ª generazione e successive), iPad Air (3ª generazione e successive), iPad Air (M2), iPad Pro 11″ (1ª generazione e successive), iPad Pro 12,9″ (3ª generazione e successive), iPad Pro (M4).

Per quel che concerne il Mac, macOS Sequoia supporta i seguenti modelli: iMac 2019 e successivi, iMac Pro 2017 e successivi, Mac Studio 2022 e successivi, MacBook Air 2020 e successivi, Mac mini 2018 e successivi, MacBook Pro 2018 e successivi, Mac Pro 2019 e successivi.

iOS 18 nella sua prima release non vedrà ancora il debutto del sistema di intelligenza artificiale Apple. Apple Intelligence sarà invece disponibile successivamente anche in questo caso come aggiornamento software gratuito. La società di Cupertino ha confermato che il primo set di funzioni di Apple Intelligence sarà disponibile il mese prossimo in versione beta come parte degli update iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1, e poi altre funzioni saranno disponibili nei mesi successivi. Al momento, non è disponibile una data per la disponibilità dell’AI in italiano.