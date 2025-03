Apple lancia il nuovo MacBook Air con chip M4 e un prezzo di partenza più basso

Oltre al nuovo Mac Studio, oggi Apple ha annunciato anche il nuovo MacBook Air, con prestazioni fulminee del chip M4, fino a 18 ore di autonomia, una videocamera 12MB con Inquadratura automatica e un prezzo di partenza più basso.

Offre anche supporto per due monitor esterni in aggiunta al display integrato, 16GB di memoria unificata di base e le sorprendenti capacità di macOS Sequoia con Apple Intelligence, il tutto racchiuso nel suo design estremamente sottile, leggero e robusto.

Il nuovo MacBook Air è ora disponibile anche nella tonalità celeste, una nuance metallica che va ad aggiungersi ai colori mezzanotte, galassia e argento, andando a creare la gamma di finiture più bella di sempre per MacBook Air, sottolinea Apple.

Inoltre, ora è disponibile a un prezzo di partenza di 1.249 euro, 100 euro in meno rispetto al modello precedente, e a 1.119 euro per il settore Education, risultando particolarmente vantaggioso per studenti, studentesse, team commerciali e chiunque sia alla ricerca di un mix efficace di prestazioni, portabilità, design e robustezza di alto livello.

Con due misure tra cui scegliere, i nuovi MacBook Air 13″ e 15″ possono essere preordinati a partire da oggi e saranno disponibili da mercoledì 12 marzo.

“MacBook Air è di gran lunga il notebook più diffuso al mondo, e oggi stiamo dando alle persone ancora più motivi per amarlo, come le prestazioni superiori grazie al chip M4, una nuova videocamera con Inquadratura automatica e un nuovo splendido colore, il celeste”, ha detto Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple.

“Grazie al suo design sottile, leggero e senza ventola, una batteria che dura tutto il giorno e le incredibili capacità di macOS Sequoia con Apple Intelligence, MacBook Air è unico nel suo genere. E con un prezzo di partenza ancora più basso, a €1.249, MacBook Air offre più valore che mai, e rappresenta l’occasione perfetta per passare a un nuovo modello o per provare l’esperienza Mac per la prima volta”.