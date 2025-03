Ecco il nuovo Mac Studio: il Mac più potente di sempre, con chip M4 Max e M3 Ultra

Apple ha annunciato oggi il nuovo Mac Studio, che la società di Cupertino presenta come il Mac più potente di sempre, con il chip M4 Max e il nuovo chip M3 Ultra.

Il potente desktop pro offre prestazioni superiori, numerose opzioni di connettività con Thunderbolt 5 e nuove capacità, in un design compatto e silenzioso, perfetto per ogni scrivania.

Mac Studio è in grado di gestire i carichi di lavoro più intensi grazie alla sua potente CPU, all’evoluta architettura grafica di Apple, alla maggiore capacità di memoria unificata, all’archiviazione SSD ultrarapida e al Neural Engine più veloce ed efficiente. Offre prestazioni superiori rispetto alla generazione precedente e rappresenta un enorme passo avanti per chi usa un Mac meno recente, sottolinea Apple.

Mac Studio è un concentrato di potenza al servizio dell’intelligenza artificiale ed è in grado di eseguire modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con oltre 600 miliardi di parametri interamente nella memoria, afferma Apple, grazie alla GPU evoluta e fino a 512GB di memoria unificata con il chip M3 Ultra, che l’azienda americana definisce il massimo mai integrato in un personal computer.

È inoltre progettato per Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale che permette di lavorare, comunicare ed esprimersi in nuovi modi, sempre nel rispetto assoluto della privacy dell’utente. Il nuovo Mac Studio può essere ordinato a partire da oggi e sarà disponibile a partire dal 12 marzo. Mac Studio ha un prezzo di partenza di 2.549 euro.

“Il nuovo Mac Studio è il Mac più potente che abbiamo mai creato”, ha detto John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering di Apple. “Una completa rivoluzione per professionisti e professioniste di tutto il mondo e perfetto per studi di ogni dimensione, Mac Studio non conosce rivali nella sua categoria e offre un livello impressionante di prestazioni in un design compatto e silenzioso, che trova posto su qualsiasi scrivania.

Questo nuovo Mac Studio racchiude prestazioni ancora più estreme con i chip M4 Max e M3 Ultra, il supporto per mezzo terabyte di memoria unificata, fino a 16TB di archiviazione ultraveloce e la connettività Thunderbolt 5. Mac Studio è davvero il desktop professionale più evoluto di sempre”.

Mac Studio con chip M4 Max: un concentrato di potenza

Il nuovo Mac Studio con chip M4 Max – afferma Apple – è perfetto per chi si occupa di video editing, colorazione digitale, sviluppo, engineering, fotografia e creatività, e per chiunque necessiti di maggiore velocità per flussi di lavoro intensi. Offre eccellenti prestazioni CPU single-thread con il core CPU che Apple definisce il più veloce al mondo, oltre a sorprendenti prestazioni CPU multi-thread per i carichi di lavoro complessi.

Con una CPU fino a 16-core, una GPU fino a 40-core, più di mezzo terabyte al secondo di banda di memoria unificata e un Neural Engine oltre 3 volte più scattante rispetto al chip M1 Max, Mac Studio con M4 Max è in grado di eseguire i modelli AI on-device ad una velocità sorprendente, dichiara Apple, che aggiunge: Mac Studio con M4 Max è fino a 3,5 volte più veloce di Mac Studio con M1 Max e fino a 6,1 volte più scattante del più potente iMac 27″ con processore Intel.

La GPU del chip M4 Max porta inoltre per la prima volta su Mac Studio l’evoluta architettura grafica di Apple, che include la cache dinamica, il mesh shading con accelerazione hardware e un motore di ray tracing di seconda generazione per rendere il gaming e la creazione di contenuti ancora più fluidi. Mac Studio con M4 Max parte da 36GB di memoria unificata e ne supporta fino a 128GB, perciò è perfetto per attività impegnative, come organizzare migliaia di immagini con velocità e precisione, produrre composizioni complesse con centinaia di tracce, plug-in e strumenti virtuali, tutti riprodotti in tempo reale. E con il potente Media Engine del chip M4 Max, che include due acceleratori ProRes, Mac Studio offre prestazioni elevate a chi si occupa di videomaking, consentendo di lavorare facilmente con stream multipli ProRes 4K, assicura Apple.

La società di Cupertino fornisce alcuni benchmark:

Elaborazione delle immagini fino a 1,6 volte più veloce in Adobe Photoshop rispetto a Mac Studio con M1 Max e fino a 2,9 volte più rapida rispetto ad iMac 27″ con Core i9.

Processo di build fino a 2,1 volte più veloce nella compilazione di codice in Xcode rispetto a Mac Studio con M1 Max e fino a 3,1 volte più rapido rispetto ad iMac 27″ con Core i9.

Transcodifica video ProRes fino a 1,2 volte più veloce in Compressor rispetto a Mac Studio con M1 Max e fino a 2,8 volte più rapida rispetto ad iMac 27″ con Core i9.

Elaborazione video fino a 1,6 volte più veloce in Topaz Video AI rispetto a Mac Studio con M1 Max e fino a 5 volte più rapida rispetto ad iMac 27″ con Core i9.

Mac Studio con M3 Ultra: l’apice delle prestazioni professionali

Mac Studio con M3 Ultra – sottolinea Apple – porta ad un livello completamente nuovo la gestione dei flussi di lavoro più impegnativi. Offre prestazioni quasi 2 volte più veloci rispetto a M4 Max nei carichi di lavoro che traggono beneficio da un numero elevato di core CPU e GPU, e da un’enorme quantità di memoria unificata. Mac Studio con M3 Ultra è fino a 2,6 volte più veloce di Mac Studio con M1 Ultra e fino a 6,4 volte più veloce rispetto a Mac Pro con Intel Xeon W 16-core, dichiara Apple.

Con il nuovo chip M3 Ultra, Mac Studio ha una CPU fino a 32-core con 24 performance core, il 50% in più di qualsiasi altro chip Ultra precedente, e il maggior numero di core CPU mai visto in un Mac. Ha inoltre una GPU fino a 80‑core, più di qualsiasi altro chip Apple; un potente Neural Engine 32-core per l’AI on-device e il machine learning (ML), e un’architettura di memoria con larghezza di banda elevata e fino a 800 GBps di banda di memoria unificata.

Mac Studio con M3 Ultra ha di base 96GB di memoria unificata e ne supporta fino a 512GB, il massimo mai integrato in un personal computer – secondo Apple –, e fino a 16TB di archiviazione SSD ultrarapida, per memorizzare localmente dati e contenuti. È uno spazio sufficiente per archiviare oltre 12 ore di video ProRes 8K. L’evoluta architettura grafica include la cache dinamica, oltre al mesh shading e al ray tracing con accelerazione hardware, perciò i flussi di lavoro grafici come i rendering basati sulla GPU sono ora fino a 2,6 volte più veloci rispetto al Mac Studio con M1 Ultra.

Alcuni benchmark forniti da Apple per il Mac Studio con M3 Ultra:

Generazione di token fino a 16,9 volte più veloce usando un LLM con centinaia di miliardi di parametri in LM Studio rispetto a Mac Studio con M1 Ultra, grazie all’enorme quantità di memoria unificata.

Rendering delle scene fino a 2,6 volte più veloce in Maxon Redshift rispetto a Mac Studio con M1 Ultra e fino a 6,4 volte più rapido rispetto a Mac Pro con Intel 16-core e Radeon Pro W5700X.

Basecalling per il sequenziamento del DNA fino a 1,1 volte più veloce in Oxford Nanopore MinKNOW rispetto a Mac Studio con M1 Ultra e fino a 21,1 volte più rapido rispetto a Mac Pro con Intel 16-core e Radeon Pro W5700X.

Rendering di video 8K fino a 1,4 volte più veloce in Final Cut Pro rispetto a Mac Studio con M1 Ultra e fino a 4 volte più rapido rispetto a Mac Pro con Intel 16-core e Radeon Pro W5700X.

Thunderbolt 5 per l’espansione e gli accessori con larghezza di banda elevata

Il nuovo Mac Studio include porte Thunderbolt 5 con velocità di trasferimento fino a 120 Gbps, fino a 3 volte superiori rispetto alla generazione precedente, per collegare unità di archiviazione esterna e chassis di espansione più veloci, oltre a potenti soluzioni di hub. Per chi si affida a schede di espansione PCIe per i propri flussi di lavoro, Thunderbolt 5 consente di collegare uno chassis di espansione esterno con una larghezza di banda superiore e una latenza inferiore.

Inoltre, grazie al chip M3 Ultra, Mac Studio supporta ora fino a otto Pro Display XDR con risoluzione 6K. Mac Studio offre inoltre molte opzioni di connettività a portata di mano, fra cui una porta 10 Gigabit Ethernet, una porta HDMI, uno slot per schede SDXC nella parte anteriore per importare facilmente foto e video, oltre a Wi-Fi e Bluetooth integrati.

Progettato per Apple Intelligence

Mac Studio aiuta i team professionali a ridefinire i confini di ciò che è possibile fare, ed Apple Intelligence (non ancora disponibile in italiano ma in arrivo) ottimizza ulteriormente queste esperienze. La stesura di testi è ancora più dinamica con gli Strumenti di scrittura, che aiutano a riscrivere, correggere o riassumere qualsiasi contenuto, che si tratti di rispondere ad un’email o creare al volo un riepilogo in app come Scrivener. Inoltre, è possibile ridurre al minimo le distrazioni con le Notifiche prioritarie e usare la trascrizione in tempo reale in Note per registrare e riassumere facilmente riunioni importanti.

Grazie ai miglioramenti introdotti per Siri, si può interagire alternando comodamente scrittura e comandi vocali, così il lavoro di tutti i giorni diventa più veloce. Siri può inoltre rispondere a migliaia di domande sulle funzioni e sulle impostazioni di Mac, fornendo istruzioni dettagliate su aspetti come la combinazione di più file PDF in Anteprima. Grazie all’accesso a ChatGPT integrato perfettamente in Siri e negli Strumenti di scrittura, si può decidere di sfruttarne le capacità per fare tutto in modo ancora più facile e rapido. L’utente può scegliere se abilitare l’integrazione di ChatGPT e decidere quando usarlo e quali informazioni condividere. E con Image Playground, può esplorare nuovi modi creativi per esprimersi visivamente e trascinare un’immagine originale in un articolo, una moodboard o una presentazione Keynote. Questi nuovi strumenti aiutano i team professionali ad incrementare la produttività in tutto ciò che fanno, dalle ricerche per un nuovo progetto all’editing di un video, dalla creazione di nuovi design alla preparazione di una lezione.

Progettata per proteggere ad ogni passo la privacy dell’utente, Apple Intelligence usa l’elaborazione on-device: significa che molti dei modelli su cui si basa vengono eseguiti interamente sul dispositivo. Per le richieste più complesse, che necessitano di modelli più grandi, il Private Cloud Compute sposta l’elaborazione su cloud per accedere a un set di dati più ampio. Quando è in uso, i dati dell’utente non vengono mai memorizzati né condivisi con Apple: sono usati solo per gestire la sua richiesta.

macOS Sequoia: un’esperienza superiore

macOS Sequoia completa l’esperienza del nuovo Mac Studio con numerose funzioni sorprendenti. L’allineamento delle finestre aiuta a organizzare facilmente le app, scegliendo il layout più adatto alle proprie esigenze. La nuova app Password permette di accedere facilmente a password, passkey e altre credenziali, tutte memorizzate in un unico posto. E durante le videochiamate, l’utente può usare uno dei bellissimi sfondi disponibili, scegliendo fra un’ampia gamma di sfumature di colore e sfondi di sistema, o caricando una foto dalla propria libreria. Safari, che secondo Apple è il browser più veloce al mondo, offre ora la funzione “In evidenza”, che mostra le informazioni più pertinenti del sito che si sta visitando, una modalità Lettura ridisegnata, con un riepilogo degli articoli, una nuova modalità Viewer, che mantiene i contenuti video ben visibili e in primo piano, e “Controllo distrazioni”, per nascondere gli elementi che potrebbero distogliere l’attenzione. Anche il gaming diventa più immersivo e coinvolgente grazie a funzioni come l’audio spaziale personalizzato e i miglioramenti alla Modalità gioco, oltre all’introduzione di nuovi titoli importanti, fra cui Cyberpunk 2077: Ultimate Edition di CD PROJEKT RED, Assassin’s Creed Shadows e altri.

Dal mese prossimo, con macOS Sequoia 15.4 sarà ancora più facile configurare il nuovo Mac Studio con iPhone. Basterà semplicemente avvicinare iPhone a Mac per accedere in modo pratico e veloce al proprio Apple Account e trasferire i propri file, foto, messaggi, password e molto altro sul nuovo Mac Studio.

La postazione di lavoro ideale

Chi si occupa di creatività – sottolinea Apple – può abbinare un Mac Studio a uno Studio Display per dar vita alla postazione di lavoro ideale. Studio Display si abbina infatti perfettamente a Mac Studio con il suo grande display Retina 5K da 27″, la videocamera 12MP con Inquadraturar automatica, tre microfoni di qualità professionale in array e il sistema a sei altoparlanti con audio spaziale.

Per chi lavora con flussi HDR, Pro Display XDR offre un display Retina 6K da 32″ e fino a 1600 nit di luminosità HDR di picco. È inoltre possibile aggiungere accessori Magic abbinati, come Magic Keyboard con Touch ID, Magic Trackpad e Magic Mouse, che completano splendidamente il design elegante di Mac Studio e Studio Display.

Migliori per l’ambiente

Il nuovo Mac Studio è stato progettato pensando all’ambiente, mette inoltre in evidenza Apple. Nell’ambito del piano Apple 2030, l’ambizioso obiettivo di essere carbon neutral in tutta la sua impronta carbonica entro la fine di questo decennio, l’azienda sta attuando una transizione all’energia rinnovabile nel suo processo di produzione, e sta investendo in progetti di sviluppo di energia eolica e solare in vari Paesi del mondo al fine di compensare l’elettricità usata per alimentare tutti i prodotti Apple, compreso Mac Studio. Oggi tutti i data center Apple, inclusi quelli per Apple Intelligence, usano elettricità al 100% rinnovabile.

Per raggiungere l’obiettivo Apple 2030, l’azienda sta progettando prodotti che prevedono un uso maggiore di materiali riciclati e rinnovabili, riducendo ulteriormente il proprio impatto ambientale. Mac Studio è realizzato nel complesso con oltre il 30% di materiali riciclati, fra cui il 100% di alluminio riciclato nel guscio e il 100% di terre rare riciclate in tutti i magneti. Mac Studio utilizza una quantità di energia e materiali nettamente inferiore rispetto ai computer desktop della stessa categoria, afferma Apple, ed è privo di mercurio, ritardanti di fiamma bromurati e PVC. Il packaging è interamente composto da materiale a base di fibre, contribuendo ad avvicinare Apple all’obiettivo di eliminare la plastica da tutti gli imballaggi entro la fine del 2025.

Prezzi e disponibilità

I clienti possono pre-ordinare il nuovo Mac Studio a partire da oggi su apple.com/store e con l’app Apple Store in 28 nazioni e aree geografiche. Inizierà ad essere consegnato ai clienti e sarà disponibile negli Apple Store e presso i rivenditori autorizzati Apple a partire da mercoledì 12 marzo.

Mac Studio ha un prezzo di partenza di €2.549 e di €2.299 per il settore Education. Ulteriori opzioni di configurazione sono disponibili su apple.com/it/store.

Per maggiori informazioni su Studio Display, Pro Display XDR e gli accessori Magic, è possibile visitare apple.com/it/shop/buy-mac.