I linguaggi di programmazione da imparare nel 2022

La piattaforma per imparare a programmare CodingNomads ha cercato di rispondere a una delle domande più frequenti da parte degli utenti: “Qual è il miglior linguaggio di programmazione da imparare?”.

A parte gli interessi e le preferenze personali, la maggior parte delle persone vuole imparare a programmare per migliorare le proprie opportunità di lavoro e di reddito.

Ed è per questo che ogni anno CodingNomads analizza i linguaggi di programmazione più richiesti e gli stipendi correlati.

La ricerca di CodingNomads sui linguaggi di programmazione più richiesti si focalizza sugli annunci di lavoro negli Stati Uniti e in Europa. Siccome LinkedIn mostra un numero maggiore di annunci di lavoro per ogni linguaggio, CodingNomads usa i numeri di LinkedIn nei suoi risultati.

La domanda è valutata in base al numero totale di annunci di lavoro che richiedono ogni linguaggio su LinkedIn Jobs (USA ed Europa) e Indeed.com (solo USA).

I dati sugli stipendi per ogni linguaggio si focalizzano solo sugli Stati Uniti e si basano sulla media tra gli stipendi riportati su Indeed e Glassdoor.

Python si posiziona al primo posto come il linguaggio di programmazione più richiesto per il 2022.

Come linguaggio di programmazione general-purpose lato server, Python può essere usato per molte cose, da semplici script e automazioni fino a complesse applicazioni web e intelligenza artificiale.

Per chi è interessato ad approcciare la scienza dei dati o il machine learning, o desidera affrontare una barriera più facile per entrare nello sviluppo di software general-purpose e nello sviluppo web, secondo CodingNomads Python è il miglior linguaggio di programmazione da imparare.

Al secondo posto c’è il veterano della lista dei migliori linguaggi di programmazione di tutti i tempi da imparare.

Java è stato il primo linguaggio per domanda di lavoro a livello globale da quando CodingNomads ha iniziato a raccogliere questi dati nel 2017. Dal 2020/2021 Python ha iniziato a superare Java, ma ciò non cambia l’enorme richiesta che questo linguaggio ancora registra.

Al terzo posto c’è JavaScript.

In termini di apprendimento, secondo CodingNomads JavaScript è il miglior linguaggio da imparare per i coder che preferiscono gli aspetti di visual design, UI e UX della programmazione.

Due “honorable mention” di CodingNomads sono TypeScript e SQL.

TypeScript è arrivato settimo nella classifica del 2022 e merita una menzione d’onore perché è una novità di quest’anno, nonché il più giovane linguaggio di programmazione nella lista.

Rilasciato da Microsoft nel 2012, TypeScript è una versione “tipizzata” di JavaScript che è molto popolare per code base di grandi dimensioni. Questo linguaggio viene usato sia nello sviluppo lato client che lato server per creare progetti basati su JavaScript con tipizzazione, utile per catturare gli errori ed evitare problemi sistemici.

Se da un lato JavaScript è il linguaggio principale per le pagine web e le applicazioni online, esso non è stato originariamente progettato per creare sistemi grandi e complessi come le applicazioni web di oggi.

Per questo motivo TypeScript sta rapidamente crescendo in popolarità, per rendere lo sviluppo JavaScript più efficiente.

Non si può imparare TypeScript senza imparare JavaScript, sottolinea CodingNomads. Pertanto TypeScript è il miglior linguaggio di programmazione da imparare per chi vuole specializzarsi nello sviluppo web usando le ultime tecnologie.

Per quanto riguarda SQL, non è stato incluso nella lista dei linguaggi di programmazione più richiesti – ha evidenziato CodingNomads – perché è tecnicamente un linguaggio di querying.

Tuttavia, sottolinea ancora CodingNomads, SQL merita una menzione d’onore perché presenta più offerte di lavoro di tutti gli altri linguaggi della lista sia negli Stati Uniti che in Europa.

Il motivo è che non importa in quale linguaggio ci si specializzi: generalmente si userà anche SQL per interagire con i database, come funzione cruciale del proprio lavoro.

La capacità di interfacciarsi con i database moderni usando SQL è uno skill essenziale che tutti gli sviluppatori di software devono avere, mette in evidenza CodingNomads.