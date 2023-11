Huawei: nuove soluzioni per la digitalizzazione dei servizi pubblici e la sicurezza delle reti

Huawei annuncia le nuove soluzioni Smart High-Quality IP Network Solution e HiSec SASE che – sottolinea l’azienda – assicurano notevoli vantaggi per una trasformazione digitale di successo, introdotte per la prima volta al recente evento Huawei Network Summit (HNS) 2023.

La soluzione Smart High-Quality IP Network è dedicata ad ambiti di applicazioni specifici, con diversi vantaggi in termini di accesso wireless ad elevata velocità, architettura semplificata, esperienza di livello superiore e O&M più intuitivo, elementi che consentono l’abilitazione di ulteriori tecnologie all’avanguardia.

Già operativa in oltre 120 Paesi in Europa e nel mondo, la soluzione si declina in due diversi contesti di utilizzo.

Tra le principali sfide nel settore dell’istruzione vi è la quantità in costante crescita di dispositivi utilizzati nella didattica, le app in tempo reale (come, ad esempio, le aule online) caratterizzate da una scarsa esperienza di rete e l’insegnamento online privo di continuità a causa di diverse problematiche di rete, tra cui guasti tecnici o segnale Wi-Fi insufficiente.

Per farvi fronte, Huawei Smart High-Quality Campus Network Solution è in grado di assicurare:

Accesso ad elevata velocità: 10 Gbps/2,5 Gbps in AP e in aula, migliorando la così velocità del terminale di cinque volte.

10 Gbps/2,5 Gbps in AP e in aula, migliorando la così velocità del terminale di cinque volte. Architettura semplificata: grazie alla fibra che crea continuità dalle aule fino ai dormitori, si rende possibile l’implementazione di una rete semplificata e sostenibile riducendone l’impronta di carbonio.

grazie alla fibra che crea continuità dalle aule fino ai dormitori, si rende possibile l’implementazione di una rete semplificata e sostenibile riducendone l’impronta di carbonio. Esperienza all’avanguardia: un miglioramento della soddisfazione degli utenti dell’80% e una conseguente riduzione dei reclami grazie a un’esperienza con ingresso preferenziale nelle classi online.

un miglioramento della soddisfazione degli utenti dell’80% e una conseguente riduzione dei reclami grazie a un’esperienza con ingresso preferenziale nelle classi online. O&M semplificato: una riduzione del 99% di guasti alla rete e del 40% di OPEX grazie alla mappa digitale del campus.

Nel settore ospedaliero, con l’aumento delle applicazioni IoT per l’assistenza sanitaria, applicazioni di big data sempre più diffuse, e servizi sanitari h24, è sempre più difficile garantire un’adeguata qualità e continuità della rete, sottolinea Huawei.

In questo contesto, Huawei Smart High-Quality Hospital Network Solution permette di rispondere a queste sfide assicurando:

Wi-Fi distribuito a roaming zero: un AP distribuito fornisce la copertura Wi-Fi per 64 stanze, creando una rete wireless caratterizzata da zero-roaming, ampia copertura, elevata larghezza di banda e iper-convergenza. Ciò consente agli operatori sanitari di utilizzare i PDA senza dover effettuare nuovamente il login al sistema di assistenza e di leggere le immagini in pochi secondi durante i turni in reparto.

un AP distribuito fornisce la copertura Wi-Fi per 64 stanze, creando una rete wireless caratterizzata da zero-roaming, ampia copertura, elevata larghezza di banda e iper-convergenza. Ciò consente agli operatori sanitari di utilizzare i PDA senza dover effettuare nuovamente il login al sistema di assistenza e di leggere le immagini in pochi secondi durante i turni in reparto. Rete convergente IoT: la rete supporta protocolli come Bluetooth, Zigbee e RFID per espandere facilmente le applicazioni IoT, migliorando l’efficienza del lavoro degli operatori sanitari e ottimizzando l’esperienza sanitaria dei pazienti. Inoltre, l’esclusivo algoritmo anti-interferenza di Huawei può allungare il ciclo di vita dei dispositivi IoT di oltre il 40%.

la rete supporta protocolli come Bluetooth, Zigbee e RFID per espandere facilmente le applicazioni IoT, migliorando l’efficienza del lavoro degli operatori sanitari e ottimizzando l’esperienza sanitaria dei pazienti. Inoltre, l’esclusivo algoritmo anti-interferenza di Huawei può allungare il ciclo di vita dei dispositivi IoT di oltre il 40%. O&M intelligente alimentato dall’IA: identifica in modo proattivo l’85% dei potenziali guasti, semplificando e migliorando l’efficienza dell’O&M.

Invece, la nuova soluzione per la sicurezza HiSec SASE si basa su un’architettura multistrato integrata di tipo cloud-network-edge-endpoint in grado di prevenire efficacemente diverse tipologie di attacchi informatici. Assicura inoltre una gestione e un’analisi integrata del cloud, consente al personale O&M dell’azienda di implementare il provisioning della rete in un unico step e di avviare i servizi in pochi minuti, oltre a fornire una visibilità a 360° della topologia della rete, del traffico e dei rischi. Grazie ai pool di risorse containerizzate, gli utenti possono accedere a più funzionalità di protezione su richiesta.

HiSec SASE permette anche di deviare il traffico a livello di SRv6 e di applicazione, offrendo una difesa raffinata per il traffico di un’ampia varietà di servizi. Il motore di rilevamento multimodale delle chiavi consente l’analisi statica e dinamica per rilevare i malware più recenti e le tipologie di minacce più difficilmente individuabili. Inoltre, questa soluzione è dotata di un’esclusiva tecnologia di recupero in tempo reale dei file criptati da qualsiasi tipo di ransomware. Una volta rilevato il ransomware, si attiva infatti il backup automatico in tempo reale e il sistema recupera in autonomia i file subito dopo aver rilevato l’attacco cyber, scongiurando così perdite di file strategici.