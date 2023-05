Huawei: nuove iniziative per i partner e nuovi prodotti per lo storage

Huawei ha tenuto il suo Commercial Market Summit, nell’ambito dell’Innovative Data Infrastructure (IDI) Forum 2023, a Monaco di Baviera, in Germania, riunendo partner provenienti da oltre 20 Paesi.

Durante il summit, intitolato “Together, We Build a Solid Data Infrastructure for Enterprises“, Huawei ha presentato la sua nuova strategia di collaborazione con i partner per sviluppare i mercati named accounts (NAs), commerciale e della distribuzione. Huawei ha inoltre presentato diversi nuovi prodotti di storage e piani di abilitazione per il mercato commerciale.

Attraverso queste iniziative, Huawei intende supportare i partner nel partecipare efficacemente alla trasformazione digitale di varie imprese.

Michael Qiu, presidente del Global Data Center Marketing & Solution Sales Dept, Huawei Enterprise BG, ha sottolineato che l’ondata di digitalizzazione e intelligenza avrà un impatto significativo su tutte le imprese. Ha inoltre evidenziato la previsione che gli investimenti digitali globali raggiungeranno la sorprendente cifra di 3,4 trilioni di dollari entro il 2026.

Per soddisfare le diverse esigenze dei tre tipi di mercato, Huawei intende aumentare gli investimenti in prodotti, soluzioni e piattaforme IT. Inoltre, l’azienda collaborerà con i partner per accelerare la trasformazione digitale dei clienti enterprise.

Quattro nuovi prodotti per il mercato commerciale

In occasione del summit, Huawei ha lanciato quattro prodotti di storage che soddisfano i requisiti del mercato commerciale.

OceanStor Dorado 2000 All-Flash Storage. È il primo prodotto di storage flash entry-level di Huawei, con un’affidabilità fino al 99,9999% e un consumo energetico inferiore del 30% rispetto a prodotti simili del settore, afferma l’azienda. La configurazione iniziale può essere completata in soli tre passaggi, rendendolo facile da configurare e utilizzare.

Storage Flash ibrido OceanStor 2200/2600. Questo prodotto conveniente, che offre una configurazione semplice e una comoda gestione operativa, è progettato per le piccole e medie imprese in scenari di piccola capacità.

Storage di backup OceanProtect X3000. È il primo active-active backup storage entry-level del settore, sottolinea Huawei, in grado di supportare un rapporto di riduzione dei dati fino a 72:1 che consente di eseguire il backup del 30% di dati in più nello stesso spazio.

DME IQ. Si tratta di una piattaforma di strumenti O&M unica e leggera che utilizza applicazioni mobili e funzionalità AIOps per soddisfare i requisiti O&M sempre e ovunque, garantendo servizi stabili. Inoltre, i partner possono sviluppare altri servizi professionali basati su questa piattaforma aperta per soddisfare un maggior numero di requisiti dei clienti.

Le partnership contano: il Global Storage Golden Seed Program di Huawei

Huawei ha recentemente presentato il suo “Global Storage Golden Seed Program“, con l’obiettivo di invitare i partner a esplorare e collaborare su tecnologie di storage all’avanguardia.

L’azienda intende inoltre rafforzare i propri investimenti nel Flash Elite Club locale, creando una piattaforma localizzata per lo scambio di tecnologie e offrendo formazione tecnica professionale e supporto a una più ampia gamma di partner. Queste iniziative dimostrano l’impegno di Huawei nel promuovere l’innovazione e la collaborazione all’interno del settore.

Secondo Xia Xingchang, vicepresidente di Huawei Enterprise Business Europe, Huawei si impegna a fornire ai propri partner maggiori opportunità e piattaforme per migliorare le loro capacità e la loro fiducia, con l’obiettivo finale di raggiungere il successo reciproco. Huawei è fiduciosa che il Global Storage Golden Seed Program porterà ai partner più valore e opportunità, e porterà a partnership di maggior successo e prosperità.