Huawei propone modi per far evolvere lo storage nell’era degli Yottabyte

Si è svolto oggi l’Innovative Data Infrastructure Forum 2023 di Huawei, che ruota attorno al tema “New Apps ∙ New Data ∙ New Resilience”

Il Forum riunisce esperti del settore e partner globali per esplorare il futuro dell’infrastruttura digitale verso l’era dello yottabyte (uno yottabyte equivale a un quadrilione di gigabyte). In occasione del forum, Huawei ha approfondito una serie di argomenti diversi, come l’adozione dell’ecosistema applicativo emergente, la gestione efficiente di masse di dati non strutturati e il miglioramento completo della resilienza dei dati, al fine di sbloccare il valore dei dati verso l’evoluzione del settore dell’archiviazione dei dati.

Huawei ritiene che l’archiviazione dei dati debba affrontare grandi cambiamenti e grandi opportunità con l’approfondimento della trasformazione digitale: in primo luogo, il 56% delle imprese implementa applicazioni AI, mentre il 96% delle imprese prevede di creare applicazioni cloud-native per gestire applicazioni di dati in continua evoluzione.

I dati, poi, stanno crescendo in modo esponenziale. L’80% dei nuovi dati è costituito da dati non strutturati, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 38%.

Infine, ma non per questo meno importante, la resilienza dei dati deve affrontare sfide impegnative.

Il ransomware è in continua evoluzione e il numero di attacchi ransomware cresce a un tasso annuo del 98%. È preoccupante che oltre il 14% delle aziende non sia in grado di ripristinare i propri dati dopo un attacco ransomware.

Le emergenti applicazioni di Big Data e AI pongono requisiti più elevati per l’elaborazione parallela di dati diversificati. Il modello di collaborazione tra archiviazione dei dati e applicazioni è in fase di ricostruzione per abbracciare nuovi paradigmi di dati. Le applicazioni cloud-native stanno diventando sempre più diffuse nei data center aziendali. Per affrontare queste sfide, lo storage dei container affidabile e ad alte prestazioni sarà una necessità.

Poiché i dati non strutturati utilizzati per la produzione e i sistemi decisionali diventano sempre più caldi a causa dell’accesso in tempo reale, la larghezza di banda in lettura/scrittura e l’efficienza di accesso I/O dello storage scale-out devono essere migliorate in modo significativo. Per soddisfare l’esigenza di un’archiviazione economicamente efficiente di una massa di dati non strutturati, le innovazioni nel software, nell’hardware e negli algoritmi sono fondamentali per l’archiviazione scale-out.

Inoltre, secondo Huawei con l’esplosione del volume dei dati, sorgono gravi problemi di gravità dei dati. Pertanto, è necessario un data fabric intelligente per implementare una visione globale dei dati e una programmazione unificata dei dati tra sistemi, regioni e cloud.

Le minacce alla resilienza dei dati si stanno evolvendo, passando da disastri naturali e danni fisici a disastri dovuti al fattore umano, come il ransomware. È quindi fondamentale passare da una risposta reattiva a una difesa proattiva per garantire una maggiore resilienza dei dati. L’aumento delle vulnerabilità zero-day e le enormi perdite causate da dati non recuperabili rivelano l’inadeguatezza dell’attuale sistema di resilienza dei dati aziendali.

Tale sistema è costituito da reti, applicazioni e host e non è più adeguato a soddisfare i più recenti requisiti di resilienza dei dati delle imprese. L’archiviazione dei dati sta diventando l’ultima linea di difesa per la resilienza dei dati, con l’integrazione di più funzioni di resilienza nei prodotti di archiviazione dei dati, tra cui il rilevamento di ransomware, la crittografia dei dati, le istantanee sicure e il recupero dei dati in Air Gap.

Nel suo discorso, il Dr. Zhou ha sottolineato che “Huawei Data Storage offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti e partner. OceanStor Dorado All-Flash Storage e OceanStor Pacific Scale-Out Storage sono stati riconosciuti come Customers’ Choice 2023 da Gartner Peer Insights.”

Per avere un quadro più ampio del settore dell’archiviazione dei dati, nel 2022 le spedizioni totali dei primi cinque fornitori di sistemi di archiviazione basati su controller esterni (ECB) sono state tre volte superiori a quelle del 2012. Tuttavia, questa cifra è di gran lunga inferiore a quella necessaria per soddisfare la domanda globale nell’era degli yottabyte. Huawei prevede che questo numero crescerà di dieci volte entro il 2032, superando i 100 exabyte. Le soluzioni di archiviazione dei dati non devono solo dare priorità alla capacità e alle prestazioni, ma anche promuovere nuovi paradigmi di dati, un tessuto di dati intelligente e una resilienza intrinseca dei dati, per sbloccare il pieno potenziale dei dati di massa e favorire un rapido sviluppo del settore dell’archiviazione dei dati.