Huawei Italy Enterprise Roadshow 2024: un viaggio tra innovazione e tecnologia

Huawei si conferma protagonista nel panorama tecnologico italiano con l’annuncio della edizione 2024 del Huawei Italy Enterprise Roadshow. Quest’anno l’evento si propone di essere un vero e proprio tour tecnologico, che partirà a maggio e proseguirà ad ottobre, toccando sei città italiane, a partire da Roma e proseguendo verso Caserta, Aci Castello, Trento, Firenze e Milano.

Le ultime novità di Huawei in mostra ad Enterprise Roadshow 2024

Durante il Roadshow, Huawei metterà in mostra le sue più recenti innovazioni nel campo delle tecnologie ICT, coprendo un ampio spettro che va dal networking allo storage, fino alla fibra ottica. L’evento è una vetrina privilegiata per scoprire le soluzioni avanzate di Huawei, pensate appositamente per rispondere alle esigenze di diversi settori chiave come la pubblica amministrazione, la sanità, l’istruzione, gli ISP e il retail.

Focus su soluzioni sceniche specifiche

Una particolarità di questo Roadshow è l’attenzione verso soluzioni basate su scenari specifici. Questo approccio permette di dimostrare come le tecnologie avanzate possano essere applicate in modo concreto per migliorare l’efficienza operativa e la qualità dei servizi nei vari settori. La personalizzazione e l’adattabilità delle tecnologie Huawei rispondono così alle sfide quotidiane di molti professionisti e organizzazioni.

Iscriviti a Huawei Enterprise Roadshow 2024

Innovazioni premiate e di avanguardia

Il Roadshow sarà anche l’occasione per presentare la pluripremiata soluzione di rete Wi-Fi 7, recentemente nominata “Best Enterprise Wi-Fi Network 2023” ai Wireless Broadband Alliance Industry Awards 2023. Questo riconoscimento internazionale sottolinea l’eccellenza e l’innovazione che Huawei continua a portare nel settore.

Inoltre, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere da vicino i prodotti della serie OceanStor Dorado e Pacific, che rappresentano il meglio della tecnologia di storage attualmente disponibile sul mercato.

Le ultime novità su fibra ottica e soluzioni DCI

Un altro aspetto chiave del Roadshow 2024 di Huawei sarà l’approfondimento sulle ultime soluzioni FTTH (Fiber to the Home), FTTR (Fiber to the Room) e DCI (Data Center Interconnect). Queste tecnologie sono fondamentali per lo sviluppo di una infrastruttura di rete moderna e capace di soddisfare le crescenti esigenze di connettività ad alta velocità.

