Huawei Connect 2023: dalla trasformazione digitale alla trasformazione intelligente

Nella seconda giornata di Huawei Connect 2023, l’azienda cinese ha illustrato il ruolo chiave che le sue soluzioni ICT avranno nell’accelerazione della trasformazione digitale e sostenibile dell’industria europea.

Yang Chaobin, Huawei Board Member e President di ICT Products and Solutions, ha sottolineato come le innovazioni ICT abbiano rimodellato tutti i settori, con l’economia digitale che si sta ormai affermando come nuovo motore di crescita economica.

Dopo un decennio di rapidi progressi, infatti, la trasformazione digitale ha assunto un ruolo economico centrale e si stima che costituirà oltre il 54% del PIL dei Paesi sviluppati entro il 2026, migliorando significativamente la loro produttività.

“La seconda ondata di digitalizzazione del settore è attualmente in corso, coinvolgendo i settori dell’istruzione, della sanità e molti altri ancora. In questi ambiti, l’Europa ha un vantaggio competitivo ed è sulla buona strada per guardare a nuove opportunità“, ha affermato il manager.

Yang ha poi proseguito il proprio intervento affermando che: “Huawei continuerà a innovare nel settore ICT ed entrerà nell’era del 5.5G per soddisfare i requisiti chiave della digitalizzazione del settore nei prossimi 5-10 anni. Tuttavia, la trasformazione digitale nell’industria presenta opportunità e sfide al tempo stesso. Pertanto, Huawei è impegnata nello sviluppo di prodotti e soluzioni ICT innovative per l’era del 5.5G. Questi prodotti presentano un’architettura semplificata, qualità premium e un’eccellente user experience per data center, WAN, campus, PMI e molti altri scenari”.

Durante l’evento, Yang ha anche presentato i prodotti e le soluzioni ICT di Huawei più all’avanguardia per promuovere la digitalizzazione in Europa, tra cui la soluzione Intelligent 10GE IP+POL Campus, HUAWEI eKit e i data center (DC) a prova di futuro.

Huawei è da sempre stata pioniera nelle tecnologie più avanzate come il 5G e il 5.5G per favorire la digitalizzazione del settore, sottolinea l’azienda. In contesti quali data center, WAN, campus e PMI, l’azienda aumenterà la produttività realizzando velocità onnipresenti di 10 gigabit, latenza ridotta a livello di microsecondi e archiviazione dei dati agile e affidabile per tutti gli scenari.

In conclusione, Yang ha ribadito l’impegno di Huawei a collaborare con i settori industriali per promuovere la trasformazione digitale in Europa e facilitare il successo condiviso in un futuro sempre più digitale.

Jaqueline Shi, Presidente, Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, durante il suo intervento ha dichiarato: “I tempi sono ormai maturi per accelerare nella direzione di una trasformazione intelligente. L’obiettivo di Huawei Cloud è infatti quello di affermarsi come il cloud di riferimento in grado di favorire questo progresso. Siamo pronti a lavorare al fianco dei nostri clienti e partner nei loro percorsi di trasformazione digitale. Ci impegniamo inoltre a stimolare l’innovazione, offrire un solido supporto a livello locale e permettere all’ecosistema di riferimento di lavorare ‘in Europa e per l’Europa’, così da creare maggiore valore e dar vita insieme a un futuro migliore”.

Incentrandosi su una visione strategica di tipo Everything-as-a-Service, Huawei Cloud continua a innovare nel cloud nativo, nei database e nell’intelligenza artificiale, e ha già fatto passi da gigante, soprattutto con i modelli Pangu e il database cloud di prossima generazione GaussDB.

In Europa, Huawei Cloud fornisce servizi cloud affidabili e stabili, in linea con i più elevati standard di sicurezza, assicurando così protezione della privacy e operazioni deterministiche. Huawei Cloud contribuisce inoltre attivamente all’ecosistema locale supportando le startup locali, aiutando le imprese cinesi nel loro ingresso in Europa e aiutando le imprese europee a fare lo stesso in Cina, creando nuovo valore per le industrie e accelerando la trasformazione intelligente in Europa.

Hanno partecipato a Huawei Connect 2023 anche molti altri ospiti, tra cui Victor Marcais, Senior Partner TMT di Roland Berger, Géraud de Chantérac, Senior Vice President di Key Accounts di Orange Business e Jean-Hervé Lorenzi, Fondatore del Cercle des Economistes e Presidente di Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence.

L’edizione di quest’anno di Huawei Connect, svoltasi a Parigi, si è sviluppata intorno al tema “Accelerare insieme la transizione digitale e sostenibile” e ha visto la partecipazione di leader globali, imprenditori industriali e tecnologici, partner dell’ecosistema Huawei per condividere insight e strategie. Il tema di questa edizione testimonia la ferma convinzione di Huawei secondo cui la convergenza di transizione digitale e sostenibile rappresenti un trend chiave che promuoverà lo sviluppo sostenibile dell’industria europea.