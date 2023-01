HPE compra Pachyderm per le applicazioni AI su larga scala

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha annunciato l’ampliamento della sua offerta di AI su scala con l’acquisizione di Pachyderm, una startup che fornisce software basato su tecnologia open source per automatizzare le pipeline di machine learning riproducibile per le applicazioni di AI su larga scala.

La riproduzione di una pipeline di apprendimento automatico, sottolinea HPE, consente di utilizzare lo stesso set di dati per ottenere ogni volta gli stessi risultati e aumentare la trasparenza, l’affidabilità e l’accuratezza delle previsioni, ottimizzando al contempo tempi e risorse.

È fondamentale per il successo delle iniziative di AI su scala, che rappresentano il prossimo passo rivoluzionario nella realizzazione del potenziale dell’AI per aumentare l’accuratezza delle previsioni e ottenere risultati più rapidamente.

Per ottenere questi risultati, le organizzazioni devono adottare tecnologie per costruire e addestrare in modo efficiente modelli di apprendimento automatico di grandi dimensioni che richiedono un elevato volume di dati complessi.

“Con l’aumento delle dimensioni dei progetti di AI e il crescente coinvolgimento di set di dati complessi, i data scientist avranno bisogno di soluzioni di reproducible AI per massimizzare in modo efficiente le loro iniziative di machine learning, ottimizzare i costi dell’infrastruttura e garantire l’affidabilità e la sicurezza dei dati, indipendentemente dal punto in cui si trovano nel loro percorso AI. L’esclusivo software di AI riproducibile di Pachyderm aumenta le offerte AI at-scale esistenti di HPE per automatizzare e accelerare l’AI e sbloccare maggiori opportunità nell’analisi di immagini, video e testi, nell’AI generativa e in altre esigenze emergenti di large-language-model per realizzare risultati trasformativi”, ha dichiarato Justin Hotard, executive vice president and general manager, HPC and AI, di HPE.

HPE intende sbloccare le opportunità dell’AI su scala per i suoi clienti riunendo le sue tecnologie di supercomputing, fondamentali per un’infrastruttura AI ottimizzata, e HPE Machine Learning Development Environment, un software di apprendimento automatico che consente agli utenti di sviluppare, iterare e scalare rapidamente modelli di alta qualità dal proof-of-concept alla produzione.

La soluzione combinata aiuta già gli utenti ad addestrare modelli di intelligenza artificiale più accurati in modo più rapido e su scala, su diversi supercomputer tra i più veloci al mondo, costruiti appositamente per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale più impegnativi.

Sulla base di queste soluzioni, HPE ha annunciato che integrerà le funzionalità di AI riproducibile di Pachyderm in un’unica piattaforma integrata per offrire una pipeline avanzata guidata dai dati che perfeziona, prepara, traccia e gestisce automaticamente i processi di apprendimento automatico ripetibili utilizzati in tutto l’ambiente di sviluppo e training.

Le capacità di AI su scala avanzano i casi d’uso più diffusi che coinvolgono l’elaborazione del linguaggio naturale, la computer vision e l’elaborazione di video e immagini, in crescita in settori quali i trasporti, le scienze della vita, la difesa, i servizi finanziari e la produzione.

Integrando le capacità della pipeline di apprendimento automatico di Pachyderm con le offerte AI esistenti, HPE abiliterà uno sviluppo e un deployment più rapidi di applicazioni AI su larga scala più accurate e performanti.

Il software di Pachyderm – ha affermato Hewlett Packard Enterprise – è già disponibile per l’integrazione con le soluzioni software di supercomputing e AI esistenti di HPE. Inoltre, HPE prevede di integrare Pachyderm con le prossime versioni di HPE Machine Learning Development System, che elimina la complessità e i costi di creazione e addestramento dei modelli con una soluzione completa e pronta all’uso.