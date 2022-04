Hpc e l’analisi dei dati a supporto dei grandi temi dell’umanità

Secondo Isabella Valente, Senior Director, Data Center Sales di Dell Technologies Italia, è ormai chiaro che la tecnologia gioca un ruolo fondamentale nell’affrontare le diverse problematiche sociali.

L’era guidata dai dati sta rimodellando in modo decisivo le industrie e reinventando il futuro. Grandi quantità di dati si riversano da fonti sempre più diverse e la massimizzazione del valore di questi dati è critica. Sia che si lavori per salvare vite umane, capire l’universo, costruire macchine migliori, neutralizzare i rischi finanziari, i dati informano e guidano le decisioni che hanno un impatto sul successo di una organizzazione e modellano il futuro del nostro mondo.

Data Analytics, HPC e AI sono tecnologie progettate per sbloccare il valore dei dati; seppur a lungo trattate come elementi separati, le tre tecnologie stanno convergendo in modo sempre più decisivo e stanno alimentando la prossima rivoluzione industriale e il prossimo salto quantico nel progresso umano.

«In questo ambito, le tecnologie innovative con le quali Dell Technologies supporta le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale possono essere anche protagoniste nella gestione di temi cruciali per il mondo, come quelli ad esempio legati all’ambiente, alla sanità ed alla ricerca scientifica»

Un esempio significativo di questo approccio è un progetto ideato per la foresta pluviale amazzonica, dove è stato istituito un Solar Community Hub con la Foundation for Amazon Sustainability, nostro partner. Oltre a fornire l’accesso a corsi educativi e a telemedicina, Dell insegna alla community come monitorare l’ambiente e come fornire le informazioni al sistema informatico deputato all’analisi e all’identificazione del livello di deforestazione e di degrado ambientale. Gli input provenienti dal monitoraggio, combinati con la tecnologia AI di Microsoft, generano modelli probabilistici e geostatistici in grado di prevedere le posizioni di una eventuale nuova deforestazione con oltre il 90% di precisione.

«In ambito sanitario, il nostro programma Digital LifeCare sta fornendo agli operatori, ai medici e ai funzionari in India strumenti utili per combattere l’aumento delle malattie non trasmissibili (NCD), che rappresenta un importante problema di salute pubblica, soprattutto nelle zone rurali. Una moderna piattaforma digitale con applicazioni mobili, cloud e di analisi come Digital LifeCare è in grado di aiutare gli operatori sanitari a controllare, diagnosticare, gestire e monitorare le NCD a ogni livello».

Anche la i2b2 tranSMART Foundation, donando una soluzione di raggruppamento dati su misura che sta consentendo la ricerca di gemelli digitali e trattamenti di precisione per i pazienti Long-COVID 19 in tutto il mondo si è avvalsa della tecnologia Dell.

In Italia, una delle iniziative scientifiche sostenute dal consorzio Cineca è lo Human Brain Project, un progetto di ricerca che vuole dettare nuovi standard in materia di comprensione del complesso funzionamento del cervello umano, basato sul supercomputer di Dell Technologies.

Alla luce dei cambiamenti climatici, l’impronta energetica e le emissioni rappresentano inoltre una non meno importante problematica globale, che noi come azienda stiamo affrontando con visione strategica e velocità di esecuzione. Stiamo lavorando in questo senso per ridurre ulteriormente l’impatto energetico dei nostri prodotti, mentre con i clienti con i quali collaboriamo stiamo implementando metodi innovativi di alimentazione e raffreddamento per ridurre drasticamente la quantità di energia richiesta per le elaborazioni future.

Infatti, 20 dei supercomputer super-green classificati due volte l’anno nella lista Green500 sono alimentati da tecnologie di Dell Technologies. Al numero 3 dell’elenco figura Cambridge University che, ottimizzando la frequenza delle schede GPU per ridurre le prestazioni del 9%, ha ottenuto una sbalorditiva riduzione del 40% dell’energia senza sacrificare la loro ricerca avanzata in astrofisica, la generazione di energia da fusione nucleare e le applicazioni di medicina clinica salvavita.

L’efficienza energetica è una priorità chiave nell’HPC e i nostri team sono focalizzati sullo sviluppo ed integrazione di tutte le migliori tecnologie di efficientamento termico ed energetico disponibili.

Leggi tutti i nostri articoli sull’HPC