Hp+, il sistema di stampa del futuro arriva anche in Italia

Hp annuncia l’espansione del lancio di Hp+, il sistema di stampa smart per i consumatori e le piccole imprese, in Italia e in altri 34 paesi. L’espansione avviene in un periodo in cui la richiesta di stampa è cresciuta del 6% (dati GFK), trainata da milioni di persone che lavorano e studiano a domicilio.

Il sistema di Hp modernizza l’esperienza di stampa con un ecosistema di produzione in sicurezza e sostenibile basato sul cloud.

Il nuovo ecosistema cloud Hp+ consente ai consumatori e alle piccole imprese di rimanere connessi e in sicurezza grazie a nuove funzionalità: cloud resiliency per rilevare e risolvere automaticamente i problemi di connettività​, sistema di monitoraggio Smart Security per rilevare e prevenire gli attacchi malware​, stampa da sistema operativo, virtualmente, da ovunque e su qualsiasi dispositivo, Private Pickup per stampare ora e ritirare il lavoro successivamente quando si è alla stampante, Smart Dashboard per gestire la stampante in un unico luogo.

L’ecosistema cloud è stato presentato per la prima volta con la nuova serie HP LaserJet M200, così come le serie HP OfficeJet Pro 8000e e 9000e, DeskJet 2700e e 4100e e le serie ENVY 6000e e 6400e.

Va ricordato che le stampanti smart che sono associate al sistema smart funzionano solamente con inchiostro e toner originali Hp. Con il sistema cloud però i clienti beneficiano di una prova di sei mesi di inchiostro o toner.

E con la Hp Smart App, che conta più di 48 milioni di utenti attivi mensili, i consumatori hanno la possibilità di stampare e scansionare praticamente da qualsiasi luogo.

Con il sistema di stampa si può usufruire delle funzioni Hp Smart Advance come la scansione avanzata, il fax mobile e le funzioni di produttività per 24 mesi, accedere facilmente a Google Drive, Drobox e altri sistemi di storage cloud.

Per la sostenibilità l’ecosistema cloud di Hp cloud promuove il riciclo closed delle cartucce.