Hp Amplify è il nuovo programma di canale globale

Hp ha presentato il suo nuovo Global Partner Program: si tratta di Hp Amplify, che la società americana ha pensato per trasferire ai partner di canale le competenze e informazioni necessarie allo sviluppo del business nell’era del customer-driven digitale

Basato su un’unica piattaforma integrata, Hp Amplify fornisce le informazioni, le competenze e gli strumenti di collaborazione necessari per promuovere la crescita via via che la trasformazione digitale e i comportamenti di acquisto dei clienti continuano ad evolversi. Il nuovo programma entrerà in vigore il 1° novembre 2020 per i commercial partner mentre per i retail partner la transizione è prevista per la seconda metà del 2021.

Hp Amplify si compone di due percorsi distinti – Synergy e Power – per offrire ai partner la flessibilità necessaria per investire in servizi e funzionalità a valore aggiunto.

I clienti hanno radicalmente modificato il modo in cui ricercano e acquistano la tecnologia e il modo in cui si rapportano con i brand, acquistando più prodotti e servizi attraverso i canali digitali, come l’e-commerce, i portali dei partner e i marketplace. Allo stesso tempo, la tecnologia e la trasformazione digitale stanno avanzando a un ritmo sorprendente, mentre i modelli di business si stanno spostando da semplici transazioni incentrate sulla vendita di prodotti a rapporti contrattuali.

Per il settore IT in generale, e per il canale in particolare, ciò significa che il business as usual non è più un’opzione. Con l’introduzione di Hp Amplify, Hp vuole intraprendere azioni decisive per capitalizzare questi cambiamenti, favorendo la crescita dei partner affinché possano offrire un’esperienza più soddisfacente ai propri clienti.

L’impegno in materia di approccio e impatto sostenibile attraverso una tecnologia che rende la vita migliore per tutti, ovunque, è da tempo parte integrante della strategia di business e delle attività di Hp che insieme ai suoi partner può fare la differenza in modo duraturo per alimentare ulteriormente l’innovazione e la crescita in questi settori.

Per questo motivo, come estensione del suo nuovo programma globale, Hp introduce Hp Amplify Impact, invitando tutti i partner ad aderire all’impegno assunto da Hp.

I pilastri sono Planet: Lavorare per un’economia circolare a basse emissioni di carbonio; People: promuovere una cultura della diversità e dell’inclusione e infine Community: incentivare opportunità educative ed economiche delle comunità locali.

Ai partner che condivideranno questo impegno, Hp fornirà formazione e supporto per il raggiungimento degli obiettivi comuni.