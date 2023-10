Gruppo E vi aspetta a Firenze: appuntamento il 9 novembre a Firenze con Shape your vision

SHAPE YOUR VISION | BE ENGAGED 2023, il grande evento annuale del Gruppo E si svolgerà nel Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze, il 9 novembre.

Sarà un evento-spettacolo sull’innovazione in azienda con ospiti speciali, rappresentanti dei brand IT e artisti strabilianti.

Il Gruppo E ha come missione affiancare le aziende nella transizione digitale sostenibile.

BE ENGAGED, il tema dell’evento, è un invito a sentirsi coinvolti nel cambiamento del nostro tempo e ad agire concretamente per costruire il migliore dei futuri possibili, partendo dall’innovazione in azienda.

Il Gruppo E chiederà ai propri ospiti e ai rappresentanti dei propri vendor di punta di raccontargli cosa – secondo loro – il passato insegni, quale sia la parte più preziosa della sua eredità, cosa abbiano imparato (anche) dagli errori e come le aziende in platea possano a loro volta – sulla base di tutto ciò – costruire il proprio futuro.

Cliccate qui per iscrivervi a SHAPE YOUR VISION