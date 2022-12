Gruppo E: Shape Your Vision delinea il futuro

Il Gruppo E, insieme di player dell’information technology, ha invitato professionisti del settore IT e della sostenibilità ad assistere a un grande evento: lo Shape your Vision – Meet your Future.

Il futuro è il cuore tematico della mattinata, tutti gli ospiti sul palco hanno il compito di consegnare al pubblico la propria interpretazione del futuro che verrà. Le grandi aziende tecnologiche partner del Gruppo E a turno entrano in scena per raccontare la loro vision e delineare l’avvenire dell’information technology.

Infrastrutture IT, cybersecurity, piattaforme di security e transizione digitale che passa necessariamente dalla sostenibilità, sono i temi approfonditi dagli speaker.

Ai partner tecnologici del gruppo si alternano presenze e momenti di intrattenimento: una video- intervista del Sindaco Nardella, Stefano Borghi di DAZN, Paolo Bellino AD di RCS Sport and Events insieme al celebre ciclista Gianni Bugno e Agnese Carletti Sindaca di San Casciano dei Bagni ed Emanuele Mariotti, direttore degli scavi che hanno permesso il ritrovamento di importantissimi reperti proprio a San Casciano dei Bagni.

La manifestazione si apre con il keynote speech di Stefano Zingoni, Innovation e Marketing Director del Gruppo E.

La data di riferimento è il 2030, Zingoni chiede alla platea di provare a immaginare come sarà il mondo in quell’anno: “Come si lavorerà? Che aspetto avranno gli spazi? Ci saranno ancora i PC o avremo solo dei display? Ci saranno ancora le sale server o saremo tutti al 100% nel cloud? Che configurazione avrà lo scudo di sicurezza aziendale? Che nuova forma avranno le minacce alla nostra struttura?” E ancora. “Come separeremo la nostra vita lavorativa da quella personale? Come faremo per essere sostenibili e produttivi allo stesso tempo?”.

L’obiettivo dello Shape your Vision è provare a rispondere a queste domande. E per farlo si parla di sostenibilità, transizione digitale, architetture IT aperte, talent shortage, intelligenza artificiale, capitale umano e molto altro.

Il primo ospite (da remoto) è il Sindaco Dario Nardella che in una video-intervista narra le trasformazioni in atto e previste per la città di Firenze: sostenibilità, smart cities, forestazione urbana, valorizzazione dei talenti, evoluzione dei trasporti, nuovi stili di vita, alcune delle parole chiave del sindaco.

Shape your Vision – Meet your Future, il Primo blocco tematico

Il futuro del datamanagement passa per il cloud: flessibilità, resilienza e sicurezza per la transizione digitale. La visione dei brand.

NetApp con Roberto Patano, Sr Manager Systems Engineering

VMware con Rodolfo Rotondo, Business Solution Strategist Director

Commvault con Vincenzo Costantino, Sr Director Sales Engineering, EMEA Western and Israel

Secondo blocco tematico

Cybersecurity oggi e domani: il vantaggio dei servizi gestiti. La visione dei brand.

Cyberoo con Veronica Leonardi, CMO & Executive Board Member

SentinelOne con Paolo Cecchi, Sales Director