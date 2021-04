Google supporta il non profit con Workspace e Classroom

Oltre 150.000 organizzazioni non profit utilizzano ogni giorno gli strumenti di produttività di Google per fare di più per le loro comunità.

PlanetRead è un’organizzazione con sede in India che sta portando l’alfabetizzazione a milioni di persone rendendo la lettura una parte dell’intrattenimento attraverso i sottotitoli nella stessa lingua.

Si affidano a Google Workspace, in particolare Gmail, Calendar e Docs, per massimizzare il loro impatto. Altre organizzazioni focalizzate sulla missione utilizzano Google Workspace per servire meglio le loro comunità, come l’ ISFO Innherred Seniorforum senza scopo di lucro con sede in Norvegia.

Con l’aiuto degli strumenti di Google, hanno sviluppato l’app SeniorSmart per aiutare gli anziani a combattere la solitudine. Per soddisfare le esigenze di organizzazioni come queste, offriamo alle organizzazioni non profit maggiore scelta e flessibilità.

Google Workspace per il non profit

G Suite per il non profit è ora Google Workspace per il non profit . Come il suo predecessore, Google Workspace per il non profit aiuta i team a collaborare in modo più efficace. Come nel caso di G Suite, Google Workspace per il non profit è disponibile gratuitamente e include le app per la produttività note e universalmente apprezzate: Gmail, Calendar, Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni, Meet e molte altre.

Google Classroom senza costi aggiuntivi

Con Google Workspace per il non profit, le organizzazioni focalizzate sull’istruzione avranno accesso a Google Classroom per creare e gestire corsi, compiti e voti online. MySecureKid, con sede in Virginia, è un’organizzazione che fornisce ai bambini svantaggiati la disponibilità alla vita e al lavoro. Si affidano a Classroom – e continueranno a farlo – per i loro corsi online che coprono argomenti che vanno dall’imprenditorialità e l’alfabetizzazione finanziaria alla sicurezza di Internet e all’autostima.

I piani per tutte le esigenze del non profit

Per le organizzazioni non profit che hanno bisogno di accedere a strumenti più avanzati per portare avanti la loro missione, Google ha in mente importanti sconti.

Questi sconti sono progettati specificamente per le organizzazioni non profit che desiderano accedere alle edizioni Business Standard, Business Plus ed Enterprise di Google Workspace. Confronta qui le funzionalità e gli sconti di ogni edizione, così puoi scegliere ciò che funziona per la tua organizzazione.