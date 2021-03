Google fa business con gli editori: News Showcase al via in Italia

Google ha annunciato di aver sottoscritto i primi accordi di licenza con gli editori italiani per News Showcase, il programma per proporre al pubblico accesso a contenuti giornalistici su Google News e Discover a fronte di una remunerazione per gli editori.

News Showcase permetterà agli editori di rafforzare la propria relazione con i lettori, sviluppare nuovi modelli per la monetizzazione dei contenuti e trarre beneficio dall’aumento di traffico verso il proprio sito.

Gli accordi sono firmati su base individuale e tengono in considerazione i diritti previsti dall’Articolo 15 della Direttiva Europea sul Copyright in relazione agli usi specifici online delle pubblicazioni giornalistiche.

Fra i primi firmatari degli accordi ci sono 13 gruppi editoriali e 76 pubblicazioni.

Caltagirone Editore, Ciaopeople, Citynews, Gruppo Monrif, Il Foglio Quotidiano, RCS Media Group, Sole 24Ore

Su Google News e Discover sarà possibile leggere contenuti speciali di testate nazionali e redazioni locali, come Corriere della Sera, Fanpage.it, il Fatto Quotidiano, Il Foglio, Il Gazzettino, ilGiornale.it, Il Giorno, Gruppo Corriere, IVG.it, Libero, Il Mattino, Il Messaggero, MilanoToday, La Nazione, il Resto del Carlino, Roma Today, il Sole 24Ore, Il Tempo e Varesenews.

Quando il servizio sarà reso disponibile in Italia, gli editori potranno curare le proprie schede di News Showcase per creare contesto intorno a una notizia e indirizzare i lettori verso l’articolo completo sugli asset dell’editore.

Google darà anche la possibilità ai lettori di accedere a contenuti selezionati dietro paywall.

Le pubblicazioni che fanno parte di Google News Showcase nel mondo oggi sono oltre 500 in Australia, Germania, Brasile, Canada, Francia, Giappone, Regno Unito e Argentina.