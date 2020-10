Google Meet for Glass, la produzione si integra con lo smart working

Diventa più facile per i lavoratori della linea produttiva connettersi face-to-face con gli altri dipendenti dell’azienda che lavorano a distanza, grazie alla nuova esperienza di Google Meet for Glass Enterprise Edition 2.

Con Meet for Glass, sottolinea Google, i lavoratori possono connettersi in modo sicuro tramite video in tempo reale e tenere le mani libere per svolgere le loro attività.

I test di Meet for Glass, fanno sapere da Mountain View, sono iniziati proprio presso i data center di Google, che contribuiscono a mantenere in funzione i prodotti e servizi di Big G 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutto il mondo. Ogni data center è protetto con sei livelli di sicurezza fisica progettati per impedire l’accesso non autorizzato ma è anche fondamentale, soprattutto in questi tempi, fornire un ambiente di lavoro sano e sicuro per le persone che li gestiscono.

Utilizzando Meet for Glass, i tecnici dei data center di Google possono connettersi tra loro per diagnosticare un problema, esaminare le apparecchiature e persino formare nuovi dipendenti: sono in grado di lavorare in modo indipendente e di collaborare facilmente con altre persone in tutta la struttura, in altri edifici o anche con i dipendenti che lavorano da casa.

Le persone che si collegano a Meet possono vedere esattamente cosa sta facendo il tecnico e comunicare in modo chiaro per fornire un feedback in tempo reale. In passato, lavorare in remoto significava andare in giro con un’attrezzatura ingombrante, con una webcam o un laptop. Con Glass, i tecnici sono ora in grado di lavorare a mani libere e di concentrarsi sul compito da svolgere.

I data center sono uno dei tanti esempi in cui l’assistenza remota può aiutare a mantenere l’efficienza operativa. In questa nuova normalità, i lavoratori di tutti i settori industriali traggono vantaggio da soluzioni heads-up e hands-free.

Ad esempio, i produttori che stanno sperimentando un’impennata nella domanda di prodotti essenziali, come i dispositivi di protezione individuale, i farmaci e i prodotti per la pulizia, possono far monitorare e manutenere le apparecchiature di fabbrica dai dipendenti in loco con l’aiuto di specialisti di tutto il mondo.

Allo stesso modo, i tecnici dell’assistenza sul campo possono collegarsi con esperti a distanza per riparare rapidamente i dispositivi che forniscono un’assistenza di qualità ai pazienti. E i professionisti del settore immobiliare possono fare un tour virtuale in prima persona o eseguire ispezioni a distanza per i potenziali inquilini e acquirenti.

Glass, sottolinea ancora Google, aiuta da anni i lavoratori della linea di produzione e ora, con Meet for Glass, le aziende hanno a disposizione un ulteriore strumento per gestire le nuove sfide del lavoro a distanza che si stanno presentando in tutti i settori industriali.

I clienti di Google Workspace possono richiedere la beta di Meet for Glass per ottenere un early access alla funzionalità.