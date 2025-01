Google investe 1 miliardo di dollari in Anthropic, la startup AI rivale di OpenAI

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Alphabet, la holding che controlla Google, ha deciso di incrementare il proprio impegno nel settore dell’intelligenza artificiale investendo ulteriori 1 miliardo di dollari nella startup Anthropic, già nota per il suo modello linguistico Claude, diretto concorrente del GPT di OpenAI. Questo nuovo finanziamento si aggiunge ai 2 miliardi di dollari già investiti in precedenza da Google, rafforzando ulteriormente la partnership strategica tra le due aziende.

Anthropic è una delle realtà emergenti più promettenti nel settore dell’intelligenza artificiale. La startup è specializzata nello sviluppo di modelli linguistici avanzati, progettati per rispondere in modo naturale ed efficiente alle interazioni degli utenti. Secondo quanto riferito da Bloomberg, l’azienda sta anche negoziando un ulteriore finanziamento di 2 miliardi di dollari in un round guidato da Lightspeed Venture Partners, che potrebbe portare la sua valutazione complessiva a circa 60 miliardi di dollari.

L’investimento di Google in Anthropic rappresenta una mossa strategica in un mercato altamente competitivo, dove colossi come Microsoft, Amazon e Oracle stanno facendo passi avanti significativi. Ad esempio, Microsoft ha già collaborato strettamente con OpenAI, integrando i suoi modelli linguistici nella suite Microsoft 365 e nel motore di ricerca Bing. Allo stesso modo, Amazon ha recentemente incrementato il proprio supporto per Anthropic, impegnandosi in un investimento a lungo termine di 4 miliardi di dollari. Inoltre, TikTok si appresta ad investire 12 miliardi di dollari nel corso del 2025.

Google, da parte sua, punta a consolidare la propria posizione nel settore, integrando i modelli AI di Anthropic nei suoi servizi cloud e nei suoi strumenti digitali, creando così un ecosistema AI ancora più potente e competitivo.

Questa partnership sottolinea l’importanza crescente dell’intelligenza artificiale nei settori tecnologico ed economico, con aziende che investono miliardi per rimanere all’avanguardia in questa rivoluzione digitale.