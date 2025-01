TikTok investe 12 miliardi di dollari in chip per intelligenza artificiale

Secondo un recente articolo del Financial Times, ByteDance, la società madre di TikTok, prevede di investire oltre 12 miliardi di dollari nell’infrastruttura per l’intelligenza artificiale (IA) nel 2025.

L’investimento pianificato si suddivide in due principali allocazioni:

5,5 miliardi di dollari destinati all’acquisto di chip IA in Cina.

destinati all’acquisto di chip IA in Cina. 6,8 miliardi di dollari per potenziare le capacità di addestramento di modelli IA all’estero, utilizzando chip avanzati di Nvidia.

Questa strategia mira a rafforzare la capacità computazionale di ByteDance, fondamentale per l’addestramento di modelli IA e per l’implementazione di applicazioni avanzate sulle sue piattaforme.

Le collaborazioni strategiche di ByteDance

Per soddisfare le esigenze di semiconduttori, ByteDance prevede di ottenere circa il 60% dei chip da fornitori cinesi come Huawei e Cambricon. Il restante 40% sarà coperto da chip Nvidia conformi alle normative di controllo delle esportazioni degli Stati Uniti. Questa mossa è in linea con le indicazioni informali del governo cinese, che incoraggia le aziende tecnologiche ad acquistare almeno il 30% dei chip da fornitori nazionali.

Sfide geopolitiche all’orizzone

L’annuncio dell’investimento avviene in un contesto di crescenti tensioni tra Cina e Stati Uniti. Il governo statunitense ha esercitato pressioni su ByteDance affinché venda le operazioni di TikTok negli USA, citando preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale. Nonostante queste sfide, ByteDance continua a investire significativamente nell’IA, dimostrando un impegno verso l’innovazione e la crescita tecnologica.

La partnership con Broadcom

Oltre agli investimenti in chip IA, ByteDance sta collaborando con Broadcom, azienda statunitense specializzata in semiconduttori, per sviluppare un processore IA avanzato. Questo chip, un ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) a 5 nanometri, sarà prodotto da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) e rispetterà le restrizioni all’esportazione degli Stati Uniti. Questa collaborazione mira a garantire una fornitura stabile di chip di fascia alta per ByteDance, riducendo i costi di approvvigionamento e rafforzando le sue capacità nel campo dell’intelligenza artificiale.

Espansione delle capacità IA per ByteDance

ByteDance ha intensificato gli sforzi per potenziare le sue capacità nell’intelligenza artificiale, diventando uno dei principali clienti di Nvidia in Cina. L’azienda ha assunto talenti di alto profilo da concorrenti come Alibaba e da startup specializzate in IA, rafforzando ulteriormente la sua posizione nel settore. Il chatbot IA di ByteDance, Doubao, ha superato Ernie Bot di Baidu, diventando l’applicazione IA più popolare in Cina. Questi sviluppi sottolineano l’impegno di ByteDance nel consolidare la sua leadership nell’innovazione tecnologica e nell’intelligenza artificiale.

L’investimento di ByteDance di oltre 12 miliardi di dollari in chip per l’intelligenza artificiale rappresenta una mossa strategica per consolidare la sua posizione nel settore tecnologico globale. Nonostante le sfide geopolitiche, l’azienda dimostra un forte impegno nell’innovazione e nello sviluppo di capacità avanzate nell’intelligenza artificiale, posizionandosi come leader nel panorama tecnologico internazionale.