Anthropic aggiunge l’integrazione con Google Docs e gli stili personalizzati in Claude

Anthropic ha annunciato l’introduzione di nuovi, interessanti aggiornamenti per Claude.ai: integrazione con Google Docs, stili e preferenze del profilo.

La nuova integrazione con Google Docs permette a Claude di conoscere il modo di lavorare dell’utente e le conoscenze aziendali più ampie. Fornendo a Claude il contesto dei documenti, sarà possibile migliorare facilmente la pertinenza e l’accuratezza delle risposte di Claude, sottolinea Anthropic.

Basta aggiungere un documento di Google nelle chat o nei progetti e Claude può accedere istantaneamente ai contenuti del documento e ragionare su di essi. Ad esempio, Claude può riassumere lunghi documenti Google Docs e fare riferimento al contesto storico dei file per informare il processo decisionale o aiutare nella pianificazione strategica.

L’integrazione di Google Docs è disponibile nei piani Claude Pro, Team ed Enterprise.

Anthropic ha poi annunciato gli stili personalizzati per tutti gli utenti di Claude.ai, che ora potranno adattare le risposte del chatbot Claude alle proprie esigenze e ai propri flussi di lavoro.

Con gli stili, è possibile personalizzare le risposte di Claude in base alle proprie preferenze di comunicazione, al tono e alla struttura. Che sia per uno sviluppatore che scrive documentazione tecnica, un marketer che elabora linee guida specifiche per il brand o un team di prodotto che pianifica i requisiti di un progetto, Claude può adattarsi al modo di scrivere preferito dell’utente.

Sono disponibili tre preset in Anthropic Claude: Formal, per risposte chiare e ben strutturate; Concise, per risposte più brevi e dirette; Explanatory: risposte didattiche per l’apprendimento di nuovi concetti.

Oltre alle opzioni predefinite, sottolinea Anthropic, Claude può generare stili personalizzati per l’utente. È possibile caricare contenuti di esempio che riflettano il proprio modo preferito di comunicare, specificare le istruzioni per soddisfare le proprie esigenze e modificare le preferenze man mano che si evolvono.

In aggiunta agli stili che funzionano a livello di chat, Anthropic sta lanciando anche la possibilità per gli utenti di aggiungere preferenze di profilo globali che Claude terrà in considerazione in ogni chat, insieme agli stili e alle istruzioni del progetto.

Le preferenze del profilo sono un ottimo modo per istruire Claude sulle cose che vogliamo che il chatbot tenga sempre presenti, come il linguaggio di programmazione preferito o il contesto della propria funzione lavorativa.