Claude, le ultime novità da Anthropic: app desktop e supporto PDF esteso

Nelle ultime due settimane il team di Anthropic è stato molto attivo nel presentare numerosi aggiornamenti per la piattaforma di intelligenza artificiale Claude.

Innanzitutto, Anthropic ha reso disponibile l’app desktop di Claude per Mac e Pc. È possibile scaricarla dal sito dell’azienda, in tre versioni differenti: per macOS, per Windows e per Windows Arm64.

Queste si aggiungono alle versioni mobile per iOS e Android, già disponibili da tempo sull’App Store di Apple e su Google Play. E a proposito delle app per dispositivi mobili, Anthropic ha anche annunciato che è ora possibile dettare messaggi a Claude nelle app per iPhone, iPad e Android.

Tornando alle release per Mac e Windows, al momento Claude for Desktop è ancora in versione beta ed è disponibile per il download solo dal sito ufficiale dell’azienda; non è presente sugli App Store ufficiali di Microsoft e Apple. Anthropic descrive l’applicazione come l’“AI partner on desktop”.

Un’altra novità riguardante le capacità dell’intelligenza artificiale di Anthropic, è che Claude può ora visualizzare le immagini all’interno di un PDF, oltre al testo. Questo aiuta Claude a comprendere meglio documenti complessi, come quelli ricchi di grafici e diagrammi.

Anthropic fa alcuni esempi di utilizzo di questa capazità: gli esperti di marketing possono analizzare report con grafici e diagrammi per valutare il ROI su diversi canali e campagne; gli ingegneri possono comprendere le architetture di sistema e i flussi di lavoro dai diagrammi e dai diagrammi di flusso delle specifiche tecniche.

O ancora: i team di vendita possono prepararsi per le presentazioni ai clienti analizzando i documenti strategici del cliente per estrarre gli obiettivi di business chiave per le presentazioni personalizzate; i product manager possono esaminare i sondaggi e i report dei feedback degli utenti accompagnati da grafici, per identificare i punti deboli e le funzionalità più richieste.

Il supporto della funzionalità Visual PDF è al momento in preview in tutti i piani di Claude.ai e nell’API Anthropic.

Per quanto riguarda l’utilizzo tramite API, Claude 3.5 Haiku è disponibile sulla API di Anthropic, su Amazon Bedrock e su Vertex AI di Google Cloud.