Google Business Messages, Lifedata nuovo partner italiano

Google Business Messages è il nuovo standard di messaggistica istantanea che consente ad un’azienda di rispondere e gestire un cliente, in automatico o con un operatore, direttamente dalla ricerca Google o all’interno di Google Maps. Il sistema di instant messaging, concorrente a Whatsapp, sarà il futuro standard Android.

LIFEdata si aggiunge ai partner selezionati in tutto il mondo che possono attivare il servizio di Google, unica realtà italiana ad oggi autorizzata.

Google Business Messages è uno strumento che si inserisce in un processo di digitalizzazione che vede azzerare la differenza tra canale fisico e canale online, andando a delineare una società sempre più caratterizzata dalla ricerca di risposte e supporto immediati.

Un’esigenza manifestata dal cliente e avvertita oggi più che mai dalle aziende, le quali stanno iniziando a porre maggior attenzione verso la pianificazione di un’efficace strategia omnichannel che vada ad integrare al suo interno anche tutti quegli strumenti di comunicazione di uso quotidiano. In un’epoca in cui cresce l’attenzione verso la gestione del proprio tempo, le email e le telefonate stanno cedendo il passo all’uso di servizi di comunicazione istantanei più rapidi ed efficaci.

È in questa logica che si muove Google Business Messages, nativamente integrato nelle app di Google che tutti hanno sul proprio smartphone e che fa parte dell’orchestrazione di quei touch point omnichannel della piattaforma LIFEdata, che consente la gestione intelligente di servizio e vendita a distanza.

Il servizio è in fase di attivazione da parte di LIFEdata presso diversi clienti, tra cui il Centro Commerciale Rescaldina del Gruppo Ceetrus.

Google Business Messages: le principali caratteristiche e punti di forza

In un’ottica di rafforzare la prossimità digitale, abbattendo ulteriormente la distanza tra fisico e online, Google Business Messages offre servizi efficaci di comunicazione rapida e istantanea.

Si può ad esempio gestire, in modo automatico o con l’aiuto di un operatore, qualsiasi richiesta relativa a prodotti, appuntamenti, orari e informazioni di carattere amministrativo, direttamente dal passaggio successivo alla ricerca o all’interno dell’app mobile native di Google Maps. Questo permette all’azienda di sfruttare al massimo l’efficacia di simili app, già presenti all’interno di un qualunque smartphone, senza dover creare una propria app, e, al tempo stesso, garantendo al cliente una experience positiva in linea con le sue esigenze di immediatezza e rapidità di reperimento delle informazioni.

Google Business Messages permette anche di attivare una comunicazione diretta tra il consumatore che cerca su internet, su un sito o ecommerce specifico e lo store manager presente in negozio e momentaneamente libero. In questa prospettiva si dimostra quindi essere uno strumento utile per migliorare il tasso di conversione. È possibile anche utilizzarlo come canale per live-streaming commerce, dove il punto vendita o il rivenditore possono fare presentazioni live per potenziare le vendite del proprio e-commerce.

In ultimo, sottolinea LIFEdata, il servizio può essere un valido alleato per rafforzare il proprio canale di vendita online, semplificando il processo d’acquisto direttamente via chat.