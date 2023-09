Google, Amazon, Apple, TikTok, Meta e Microsoft sono i 6 gatekeeper per l’UE

A seguito del Digital Markets Act (DMA), il regolamento sui mercati digitali, la Commissione europea ha indicato per la prima volta quelli che ritiene siano sei gatekeeper: Alphabet (la società madre di Google), Amazon, Apple, ByteDance (la società di TikTok), Meta e Microsoft.

Spiega la Commissione: “A norma del regolamento, la Commissione europea può designare come ‘gatekeeper’ le piattaforme digitali che forniscono un punto di accesso importante tra imprese e consumatori in relazione ai servizi di piattaforma di base”.

I gatekeeper sono definiti dalla Commissione come grandi piattaforme digitali che forniscono i cosiddetti core platform services, i servizi di piattaforma di base, come ad esempio motori di ricerca online, app store, servizi di messaggistica. I gatekeeper dovranno rispettare gli obblighi e i divieti elencati nel DMA.

La Commissione ha designato in totale 22 servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper. Lo status di gatekeeper è stato determinato in relazione a questi core platform services. I servizi sono:

Alphabet : Google, Google Maps, Google Play, Google Shopping, Google Search, YouTube, Chrome, Google Android.

: Google, Google Maps, Google Play, Google Shopping, Google Search, YouTube, Chrome, Google Android. Amazon : Amazon, Amazon Marketplace .

: Amazon, Amazon . Apple : App Store, Safari, iOS.

: App Store, Safari, iOS. ByteDance : TikTok.

: TikTok. Meta : WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Meta Marketplace, Meta.

: WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Meta Marketplace, Meta. Microsoft: LinkedIn, Windows PC OS.

La Commissione europea ha determinato che ora i sei gatekeeper hanno sei mesi di tempo per garantire la piena osservanza degli obblighi sanciti dal DMA per ciascuno dei loro servizi di piattaforma di base designati dalla Commissione stessa.

In parallelo a questa decisione, la Commissione ha avviato un’ulteriore indagine su altri servizi, sulla base di osservazioni presentate da Microsoft e Apple secondo cui tali servizi non costituiscono dei punti d’accesso.

Questi servizi sono:

Microsoft : Bing, Edge e Microsoft Advertising.

: Bing, Edge e Microsoft Advertising. Apple: iMessage.

Inoltre, la Commissione ha anche annunciato che: “sebbene Gmail, Outlook.com e Samsung Internet Browser raggiungano le soglie di cui al regolamento sui mercati digitali per essere qualificati come gatekeeper, Alphabet, Microsoft e Samsung hanno fornito argomentazioni sufficientemente motivate per dimostrare che tali servizi non costituiscono punti di accesso per i rispettivi servizi di piattaforma di base”.

La Commissione europea ha anche avviato un’altra indagine di mercato per “valutare ulteriormente l’opportunità di designare come gatekeeper l’iPadOS di Apple, anche se non raggiunge le soglie”.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Commissione europea.