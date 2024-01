Goodnotes acquisisce la startup coreana Dropthebit, specializzata in AI

Goodnotes, tra le app più apprezzate nel settore degli appunti digitali – vincitrice ad esempio di un Apple App Store Award nel 2022 –, ha annunciato di aver acquisito Dropthebit.

Dropthebit è la startup coreana che ha creato Traw, un servizio che organizza automaticamente riunioni, conferenze e contenuti video in appunti e riassunti video. In seguito all’acquisizione, ha dichiarato l’azienda, la tecnologia AI generativa di Traw sarà ulteriormente migliorata e adottata nella piattaforma Goodnotes.

Sin dal suo lancio nel 2020, spiega Goodnotes, Traw ha concentrato i suoi sforzi sull’utilizzo della tecnologia per automatizzare la creazione di appunti, sia per i materiali dell’utente che per i contenuti trovati online. A seguito di un investimento iniziale guidato da Capstone Partners e KB Investment, Dropthebit ha lanciato l’offerta iniziale di Traw, Traw Whiteboard, nel 2022.

Questa lavagna digitale intelligente per lezioni e meeting registrava automaticamente quando un utente parlava o disegnava sulla lavagna. Traw montava poi automaticamente il video in un verbale di riunione con sottotitoli e lo riassumeva in un documento per facilitare la lettura e la modifica.

Lo scorso maggio, la startup ha presentato Traw AI, uno strumento che organizza e riassume automaticamente i contenuti video di YouTube. Traw AI è in grado di creare brevi riassunti video o testuali e persino di estrarre le informazioni chiave dai video in formato tabellare, trasformando il processo di ricerca.

Sebbene questa sia la prima acquisizione di Goodnotes, sottolinea l’azienda, non si tratta della sua prima iniziativa di investimento volta ad accelerare il miglioramento dell’esperienza complessiva dell’utente. Nel 2023, Goodnotes ha investito 1,9 milioni di dollari nella più grande piattaforma di cancelleria digitale della Corea del Sud, WeBudding. Questo investimento strategico è stato il primo nell’ambito di un’iniziativa più ampia volta a collaborare con startup emergenti che offrono tecnologie o servizi complementari al fiorente spazio della carta digitale, mette in evidenza l’azienda.

L’innovazione dell’intelligenza artificiale è stata oggetto di particolare attenzione da parte di Goodnotes dopo il lancio nel 2023 della versione 6 dell’app, che ha incluso quella che l’azienda definisce la prima AI generativa al mondo per il testo scritto a mano, trasformando così Goodnotes in una digital paper company alimentata dall’intelligenza artificiale.

“Come in molte fusioni e acquisizioni, l’incontro tra Goodnotes e Traw è stato come incastrare i pezzi di un puzzle“, ha dichiarato Kyumin Sim, ex cofondatore e CEO di Traw e oggi product lead di Goodnotes. “Abbiamo riflettuto molto su come dovrebbe essere prendere appunti digitali, quindi è un onore collaborare con Goodnotes, l’app per prendere appunti più diffusa al mondo. Sono entusiasta delle nuove funzionalità che questo progetto ispirerà e del valore che apporteremo a molte persone“.

Oltre a sfruttare l’esperto team di Traw per creare nuovi modi di migliorare le funzioni di appunti digitali basate su AI, Goodnotes intende esplorare la possibilità di estendere la propria offerta al di là del prendere appunti “carta e penna” scritti a mano, incorporando modalità diverse dallo stilo e valutando nuovi metodi da integrare nella piattaforma.

“Quando ho incontrato il team di Traw per la prima volta a Seul, ho capito subito che gli strumenti di intelligenza artificiale che hanno costruito per le registrazioni audio e video si adattano naturalmente a Goodnotes“, ha dichiarato Steven, CEO di Goodnotes.

“Sono rimasto davvero colpito non solo dalle loro idee innovative, ma anche dalla loro passione e dal loro impegno. Ci sentiamo molto fortunati a poter acquisire piccoli team capaci come Traw per accelerare la nostra roadmap“.