Goodnotes 6, per scrivere appunti con l’aiuto dell’intelligenza artificiale

Goodnotes 6 è la nuova generazione dell’app di taccuini e appunti digitali che nel 2022 è stata la migliore app per iPad dell’anno secondo Apple.

Si tratta sempre dell’app per prendere appunti che gli utenti già conoscono e apprezzano, sottolinea la società sviluppatrice, ma con un nuovo look e una nuova serie di interessanti funzioni.

Relativamente alle funzioni, come prima novità c’è la scrittura di appunti potenziata dall’intelligenza artificiale, per aiutare gli utenti a scrivere con maggiore velocità e sicurezza. Goodnotes – spiega il team – è in grado di imparare e generare testo con la calligrafia dell’utente.

Grazie alla funzione Spellcheck, Controllo ortografico, l’utente potrà scrivere senza errori e le parole verranno corrette automaticamente nella sua calligrafia.

E con la funzione Word Complete, se si dimentica come si scrive una parola, Goodnotes 6 può dare dei suggerimenti. Si tratta di una versione iniziale del completamento automatico, spiega il team, il cui obiettivo è quello di renderlo abbastanza reattivo da completare le frasi e aiutare gli utenti a risparmiare tempo nel prendere appunti.

Per quanto riguarda il testo digitato, Goodnotes si integra ora con Claude per consentire di abbreviare, espandere, riassumere e persino modificare il tono della scrittura.

Per il lancio iniziale, lo Spellcheck è disponibile solo in inglese, spagnolo, tedesco e olandese, mentre Word Complete è disponibile solo in inglese. L’azienda ha però preannunciato che nei prossimi mesi le funzioni AI saranno aggiunte ad altre lingue.

Goodnotes 6 introduce inoltre nuovi strumenti di e-learning per superare al meglio gli esami. Ci sono materiali di esercitazione per esami come SAT e DSE, per esercitarsi direttamente in Goodnotes con i corsi di preparazione, e presto ne arriveranno altri.

Rimanendo in tema di intelligenza artificiale, arriva poi l’assistenza matematica con AI integrata. Mentre si scrive nei corsi di preparazione alla matematica dell’app, Goodnotes 6 è in grado di individuare un’equazione sbagliata. In futuro, il team vuole rendere Goodnotes abbastanza intelligente da essere un vero e proprio tutor AI in altre materie STEM e non solo.

Gesti intuitivi con l’inchiostro consentono di scrivere senza interrompere il flusso di lavoro. La funzione Scribble to Erase consente, se si fa un errore, di non dover interrompere la scrittura per prendere la gomma e cancellare. Basta scarabocchiare con la penna e continuare a scrivere. È poi possibile selezionare qualsiasi cosa semplicemente disegnando un cerchio intorno ad essa con la penna.

Con la conversione matematica, ora Goodnotes riconosce anche le equazioni matematiche. Ciò significa che, oltre a convertire la scrittura a mano in testo, gli utenti saranno in grado di convertire anche le equazioni.

In Goodnotes 6 sono poi disponibili più template e maggiori opzioni di personalizzazione.

È possibile personalizzare le dimensioni e i colori dei propri template, ad esempio per creare un quaderno quadrato, avere una carta a righe con linee blu e così via. Con Goodnotes 6 si può personalizzare e creare esattamente la carta che si desidera.

Se si desidera organizzare il lavoro in base al colore, ora è possibile cambiare i colori delle proprie cartelle. È anche possibile aggiungere un’icona o un’emoji al colore della cartella per personalizzarla ulteriormente.

Si può poi esplorare e acquistare nuovi elementi, come adesivi digitali, agende, modelli di carta e altro ancora, dal marketplace in-app.

Goodnotes 6 è disponibile per iPad, iPhone e Mac. Tutte le informazioni sulle funzionalità e sul pricing sono disponibili sul sito di Goodnotes.

Non è però questa l’unica novità importante per l’applicazione.

Il team ha infatti annunciato che Goodnotes per Android, Windows e web è ufficialmente uscito dalla fase beta. L’app per Android può essere scaricata dal Galaxy Store e dal Play Store, mentre la versione per Windows è disponibile sul Microsoft Store.