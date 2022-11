App Store Awards: le migliori app del 2022 per i dispositivi Apple

Apple ha annunciato i vincitori dei 2022 App Store Awards, premiando 16 applicazioni e giochi che hanno ispirato gli utenti di iPhone, iPad e Mac.

I vincitori di quest’anno – sottolinea la società – rappresentano una comunità eterogenea di sviluppatori di tutto il mondo, le cui app e giochi sono stati selezionati dal team editoriale globale dell’App Store di Apple per aver offerto esperienze di qualità e aver avuto un profondo impatto culturale.

I vincitori di quest’anno rappresentano inoltre le numerose possibilità offerte dall’App Store e dall’ecosistema di dispositivi Apple. L’innovativa app social BeReal offre agli utenti uno sguardo autentico sulla vita dei loro familiari e amici, mentre il fitness tracker Gentler Streak aiuta gli utenti a bilanciare fitness e riposo per mantenere uno stile di vita sano.

GoodNotes 5 porta l’annotazione digitale a un livello superiore grazie al supporto allo stato dell’arte di Apple Pencil. MacFamilyTree 10 stimola l’esplorazione della propria genealogia grazie ad alberi genealogici visualmente accattivanti e alla collaborazione con i propri cari in tutto il mondo, mentre i creatori di ViX portano le storie in lingua spagnola alla ribalta dell’intrattenimento.

Le migliori app del 2022 secondo Apple

iPhone App of the Year: BeReal, from BeReal.

iPad App of the Year: GoodNotes 5, di Time Base Technology Limited.

Mac App of the Year: MacFamilyTree 10, di Synium Software GmbH.

Apple TV App of the Year: ViX, from TelevisaUnivision Interactive, Inc.

Apple Watch App of the Year: Gentler Streak, di Gentler Stories LLC.

E i giochi migliori

Per quanto riguarda i giochi, Apex Legends Mobile porta il frenetico gioco battle royale su iPhone. Gli enigmi di Moncage giocano in modo brillante con la prospettiva, mentre l’immersivo gioco di carte Inscryption coinvolge i giocatori con una narrazione sperimentale. El Hijo, un racconto del selvaggio West, è un gioco stealth dal design intelligente che si presenta in modo sorprendente sul grande schermo di Apple TV.

Wylde Flowers, l’esclusiva simulazione di vita di Apple Arcade, invita i giocatori a entrare nel suo affascinante mondo di personaggi diversi e incantesimi magici, mentre League of Legends Esports Manager permette ai giocatori di gestire le leghe di esport più influenti del mondo.

Oltre a premiare le migliori app e i migliori giochi sui dispositivi Apple, i curatori dell’App Store di Apple hanno selezionato cinque vincitori di Cultural Impact che hanno avuto un impatto duraturo sulla vita delle persone e hanno influenzato la cultura. I vincitori di quest’anno incoraggiano gli utenti a impegnarsi più profondamente con le proprie emozioni, a connettersi autenticamente con gli altri e a rendere omaggio al proprio patrimonio e alle generazioni che li hanno preceduti, immaginando al contempo come creare un mondo migliore oggi, ha sottolineato l’azienda.

How We Feel di the How We Feel Project, Inc: invitando gli utenti ad attingere al proprio benessere emotivo con la facilità dei check-in quotidiani, How We Feel li aiuta a tradurre in parole le emozioni più difficili e presenta strategie per affrontarle nel momento stesso.

Dot’s Home del Rise-Home Stories Project: mette in luce le ingiustizie sistemiche in materia di alloggi e il conseguente impatto sulle comunità di colore attraverso un racconto avvincente e riflessivo che viaggia nel tempo.

Locket Widget di Locket Labs, Inc: consentendo agli utenti di inviare Live Photo direttamente alla schermata iniziale di parenti e amici, Locket Widget favorisce una connessione intima tra i propri cari, libera dalle pressioni dei social media tradizionali.

Waterllama di Vitalii Mogylevets: con il suo design colorato e la sua guida delicata, Waterllama rende divertente il raggiungimento degli obiettivi di idratazione, utilizzando sfide creative, promemoria e personaggi teneri per mantenere gli utenti in carreggiata.

Inua – A Story in Ice and Time di ARTE Experience: offre agli utenti un’avventura coinvolgente e mistica per esplorare eventi storici che intrecciano elementi delle tradizioni Inuit, folklore e racconti mozzafiato.