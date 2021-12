GitHub, i trend emersi nel 2021 nelle community di sviluppatori

Ogni anno, la ricerca State of the Octoverse di GitHub analizza i dati di milioni di sviluppatori e repository per studiare e condividere i trend sulle abitudini di lavoro, la produttività e la soddisfazione generale sulla carriera.

Anche quest’anno GitHub ha condiviso i pattern rilevati nella community degli sviluppatori, così come tre approfondimenti sulla consegna del codice, la creazione della documentazione e il sostegno delle community.

Quest’anno GitHub ha anche esteso il suo approccio alla ricerca.

Abbinando la telemetria dai quattro milioni di repository e le risposte al sondaggio di oltre 40.000 sviluppatori – ha sottolineato GitHub –, è possibile ricavare risultati predittivi e suggerimenti per migliorare la produttività, in aggiunta ai riepiloghi quantitativi estrapolati dai risultati del sondaggio.

La ricerca ha evidenziato che i team e gli sviluppatori che usano l’automazione per scrivere e distribuire il codice hanno prestazioni migliori del 27% nell’open source e del 43% nel lavoro.

Oltre a questo, GitHub ha rilevato che questi gruppi riportano anche livelli più alti di soddisfazione.

Sempre per quel che riguarda lo scrivere e consegnare più velocemente il codice, la ricerca di GitHub mostra che un riutilizzo del codice senza attriti porta a un significativo incremento dell’87% della performance di uno sviluppatore.

Il secondo punto interessante dello studio è che gli sviluppatori sperimentano un aumento di produttività del 55% con una buona documentazione.

Readme, issue e linee guida ponderate per i contributi aiutano a creare una documentazione di qualità. Anche le imprese possono adottare prassi di questo tipo, per costruire una robusta documentazione interna e community innersource.

La riflessione di GitHub è che sulla documentazione si investe sempre troppo poco, ma essa migliora la qualità dei contributi e invita alla collaborazione.

Poi, i team che riportano alti livelli di fiducia hanno due volte più probabilità di avere una sana cultura collaborativa all’interno delle aziende, e tre volte di più nelle community open source.

Codici di condotta, linee guida per i contributi, good first issue e un dialogo rispettoso nelle discussioni su GitHub segnalano sicurezza e rafforzano la fiducia.

Le community con mentoring e revisioni amichevoli e tempestive – ha inoltre sottolineato GitHub – portano a una maggiore produttività e a una migliore collaborazione.

Questo è solo un assaggio delle numerose e interessanti informazioni che lo studio di GitHub fa emergere, e che è possibile consultare sul sito di State of the Octoverse 2021.