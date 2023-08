Gen supporta la cybersecurity delle piccole imprese, con Avast Business

Gen – azienda globale dedicata a rafforzare la digital freedom tramite i suoi brand per la cybersecurity: Norton, Avast, LifeLock, Avira, AVG, ReputationDefender e CCleaner – ha annunciato il suo impegno a proteggere le piccole e medie imprese (SMB) e i loro clienti ovunque nel mondo, attraverso l’ampio portafoglio di prodotti per la sicurezza informatica offerti dai brand che distribuisce.

Progettato per consentire alle piccole imprese di operare online con fiducia, il portafoglio di soluzioni Gen SMB – a partire da quelle di Avast Business – aiuterà le aziende small business a stare al passo con le più recenti minacce informatiche.

“Gen è entusiasta di rinnovare il proprio impegno globale nei confronti delle piccole imprese”, ha dichiarato Massimo Rapparini, General Manager & Head of SMB di Gen. “Continueremo a offrire le stesse soluzioni SMB che le aziende hanno imparato a conoscere da Avast, rafforzando al contempo il nostro ampio portafoglio di prodotti e servizi sfruttando la tecnologia dei nostri marchi tra cui Norton, LifeLock e altri.

Nei prossimi mesi, grazie ai nostri marchi Cyber Safety saranno disponibili ulteriori innovazioni e soluzioni per gli SMB, che testimoniano il nostro supporto per una innovazione rapida e un valore superiore per i nostri clienti di piccole e medie dimensioni”.

Prodotti e servizi tramite Avast Business

Avast Business fornisce soluzioni di sicurezza endpoint e di rete di livello enterprise per le piccole e medie imprese e per i fornitori di servizi IT, offrendo potenti soluzioni integrate di sicurezza e privacy per facilitare e rendere conveniente per le aziende proteggere livelli di sicurezza di rete complessi e in evoluzione.

Sostenuto dall’ampia rete di rilevamento delle minacce di Gen, tra le più grandi e avanzate al mondo, Avast Business utilizza tecnologie di machine learning e intelligenza artificiale per rilevare e bloccare le minacce in tempo reale. Solo nel 2022, Avast ha bloccato in media oltre 9.000 attacchi ransomware al mese rivolti a utenti business. Le truffe e gli attacchi di phishing continuano a rappresentare la principale minaccia per gli SMB anche nel 2023: solo in Italia hanno rappresentato il 59%.

Per proteggere le aziende dalle minacce in continua evoluzione, Avast Business offre un’ampia gamma di prodotti e servizi pluripremiati, modulari e in grado di crescere di pari passo con la crescita aziendale.

Tra questi vi sono:

Avast Small Office Protection: protezione dei dispositivi, dell’identità dei dati e del ransomware abbinata al supporto IT.

Avast Essential Business Security : protezione di Avast Small Office abbinata a una piattaforma di gestione online di facile utilizzo.

: protezione di Avast Small Office abbinata a una piattaforma di gestione online di facile utilizzo. Avast Premium Business Security : protezione pluripremiata per più sistemi operativi con l’aggiunta di Ransomware Shield per ulteriori livelli di protezione dagli attacchi ransomware.

: protezione pluripremiata per più sistemi operativi con l’aggiunta di Ransomware Shield per ulteriori livelli di protezione dagli attacchi ransomware. Avast Ultimate Business Security : protezione pluripremiata con l’aggiunta di una protezione VPN, webcam e password, Ransomware Shield e Patch Management per risolvere le vulnerabilità nei software di terze parti.

: protezione pluripremiata con l’aggiunta di una protezione VPN, webcam e password, Ransomware Shield e Management per risolvere le vulnerabilità nei software di terze parti. Avast Business Hub: piattaforma di sicurezza progettata per semplificare il modo in cui i partner di canale, i fornitori di servizi gestiti (MSP) e i clienti aziendali di Avast gestiscono la loro soluzione di cybersecurity.

Il portafoglio di soluzioni SMB di Avast vanta premi e riconoscimenti da parte di istituti di test di terze parti, tra cui i ‘Top Product Awards’ di AV-Test, sottolinea Gen.

“I nostri punti di forza sono la semplicità delle nostre soluzioni di protezione degli endpoint, il valore dei servizi di sicurezza online, che vanno oltre la cybersecurity di base, e di quelli ‘peace-of-mind’ di cui le piccole imprese possono usufruire attraverso i nostri partner o direttamente tramite noi”, ha dichiarato Rapparini. “Siamo entusiasti di offrire prodotti capaci di evolvere con i nostri clienti e, allo stesso tempo, di far crescere il nostro portafoglio per fornire soluzioni ancora più personalizzate in futuro”.