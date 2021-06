Garante Privacy, ok all’uso di App IO per il Green pass

Il Garante Privacy, anche alla luce delle modifiche tecniche apportate da Pago PA, ha espresso parere favorevole all’utilizzo dell’App IO per il recupero delle certificazioni Covid-19, in conformità al Dpcm sul rilascio e la verifica delle certificazioni verdi, adottato ieri dal Governo.

La società PagoPA, incaricata dello sviluppo e della gestione dell’App IO, dopo aver introdotto misure per risolvere le criticità rilevate dal Garante riguardo la privacy degli utenti, ha ulteriormente modificato l’app per mettere a disposizione anche il servizio “Certificazione Verde Covid-19” del Ministero della salute. Gli utenti saranno informati su questa nuova funzionalità al primo accesso e avranno la possibilità di disattivarla.

Per assicurare maggiori tutele alle informazioni degli oltre 11 milioni di utenti che usano l’applicazione – alcune delle quali particolarmente delicate in quanto riguardanti lo stato di salute – il Garante Privacy ha comunque chiesto alla società che i dati relativi all’utilizzo del servizio green pass, trasmessi a Mixpanel, siano conservati per un periodo limitato, non superiore a dieci giorni dalla raccolta, e successivamente cancellati senza ritardo.

PagoPA dovrà comunque, come già stabilito nel precedente provvedimento del 16 giugno, chiedere il consenso degli utenti al trasferimento dei dati a Mixpanel. E il blocco dei dati già raccolti dalla società statunitense, prima dell’intervento del Garante Privacy, permarrà fino alla fine dell’istruttoria avviata dall’Autorità.