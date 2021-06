Green Pass al via in Italia: come funziona, come si richiede

Mario Draghi ha firmato oggi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19, meglio conosciute come Green Pass.

Cos’è il Green Pass

È una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità

Il Green Pass COVID-19 potrà essere richiesto per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali (RSA) o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 italiana sarà valida come EU digital COVID certificate, ossia garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell’Unione renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.

Il Regolamento europeo sulla Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate, è stato approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, e prevede che gli Stati dell’Ue non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati – come quarantena, autoisolamento o test – a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.

La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune , attiva dal 1 giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutta l’UE.

La Certificazione resterà in vigore per un anno a partire dal 1 luglio 2021.