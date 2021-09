Garante Privacy, concluso il primo positivo G7 mondiale

Si è concluso il primo meeting delle Autorità di protezione dati del G7, coordinato dal Garante Privacy britannico (ICO – Information Commissioner’s Office). Obiettivo dell’incontro, discutere e individuare soluzioni condivise per rispondere alle più rilevanti questioni collegate alla protezione dei dati personali nell’attuale panorama globale, in particolare in relazione alle nuove problematiche e sfide delineate dalle tecnologie emergenti e dall’emergenza pandemica.

L’evento rientra nel quadro individuato con la Roadmap for Cooperation on Data Free Flow with Trust, annunciata dai ministri del G7 Digital and Technology il 28 aprile 2021.

All’incontro – che si è svolto il 7 e 8 settembre – hanno partecipato le Istituzioni che presiedono alla protezione dei dati in Canada, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia e Stati Uniti d’America e, in veste di ospiti, rappresentanti dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e del Forum economico mondiale (WEF).

Per l’Italia, il Garante Privacyi è stato ufficialmente rappresentato dalla sua Vice Presidente, Prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni. Nel suo intervento sono state introdotte e sviluppate due importanti questioni, recepite nel comunicato finale:

La riaffermazione della centralità del ruolo delle Autorità privacy nella definizione di principi e criteri fondamentali per la transizione digitale ponendosi a presidio dei diritti fondamentali collegati alla protezione dati. Ruolo divenuto ancora più cruciale nell’attuale emergenza pandemica;

La necessità di valorizzare e promuovere le competenze delle Autorità privacy nel campo complesso e tutto in divenire dell’intelligenza artificiale e dei futuri sviluppi e applicazioni delle tecnologie ad essa collegate.

A chiusura del meeting, i Garanti presenti hanno concordato sulla necessità di proseguire con cadenze regolari il positivo dialogo avviato, fermi restando gli altri ambiti di cooperazione internazionale in materia di protezione dati già esistenti. L’Italia è stata individuato come Paese ospitante l’incontro ufficiale delle Autorità di protezione dati del G7 previsto per il 2024.