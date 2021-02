Come Fratelli Guzzini è diventata una società data driven

Fratelli Guzzini, noto brand italiano di design, è diventato una data-driven company implementando Oracle Autonomous Data Warehouse e dando un accesso trasversale ai dati, con sicurezza e automazione in cloud.

Renzo Specoli, Responsabile dei Sistemi Informativi di Fratelli Guzzini, in una nota sottolinea come l’analisi sia una costante in Fratelli Guzzini per sfruttare sempre più nel nostro lavoro quotidiano dati, algoritmi, probabilità.

In una nota di Oracle, Specoli rivela che “Con Oracle Autonomous Data Warehouse sfruttiamo il database con efficienza, permettendo a più utenti di riutilizzare una stessa connessione, memorizzata in tabelle; questo significa meno accessi, quindi meno esigenze in termine di risorse. Potendo scalare automaticamente in base alle richieste eliminiamo la necessità di gestire la scalabilità anche a un livello intermedio, estremamente dispendioso in termini di risorse database e hardware”.

Per Fratelli Guzzini essere data-driven significa integrare le fasi dei processi aziendali, dalla progettazione dei suoi complementi d’arredo alla produzione degli stessi fino alle attività di vendita e customer care.

Per farlo Fratelli Guzzini ha realizzato con l’aiuto di gway, di R1 Group dedicata alla consulenza, al mondo applicativo e alla governance dei sistemi in esercizio, un progetto di datawarehousing basato sulle tecnologie autonome e sicure di Oracle Autonomous Database, nella sua versione Data Warehouse.

Oracle Autonomous Data Warehouse è una delle versioni di Autonomous Database ed è abilitato dalle tecnologie di machine learning, per sfruttare l’elasticità e le economie di scala consentite dalla gestione in cloud dei dati, contenendo la complessità e aumentando la sicurezza. È un database autonomo che si auto-gestisce, auto-protegge e auto-ripara senza downtime, consentendo al personale IT di dedicare più tempo alle attività a valore aggiunto.

Tramite Oracle Autonomous DataWarehouse il quantitativo di dati provenienti da una varietà di fonti eterogenee è recepito e gestito per essere incanalato in processi di analisi e business intelligence.

Un altro importante vantaggio per Fratelli Guzzini è stata la disponibilità di uno strumento di presentazione dei dati e di analytics di tipo self service, fruibile in modo semplice dagli utenti a tutti i livelli della gerarchia aziendale, nel rispetto naturalmente delle relative prerogative.

Si tratta della piattaforma low-code Apex di Oracle, eseguita nell’ambito del database Oracle, che consente di creare in modo più immediato e veloce dashboard e analisi interattive integrate.