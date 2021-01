Sviluppo low code: Oracle Apex disponibile come servizio cloud

Oracle ha annunciato la disponibilità della piattaforma di sviluppo applicativo low code Apex sotto forma di servizio cloud gestito, che gli sviluppatori possono usare per costruire facilmente e rapidamente applicazioni enterprise data-driven.

Oracle Apex Application Development è l’evoluzione di funzionalità Apex disponibili da due decenni e già usate da 500.000 sviluppatori, offerte come servizio facile da usare e basato su browser per creare moderne applicazioni web e mobile.

Apex in origine era disponibile solo come parte di Oracle Database; Apex Application Development è disponibile in modalità standalone e lavora con una varietà di applicazioni.

Disponibile su Oracle Cloud Infrastructure (OCI), questo servizio ha un costo che parte da 360 euro al mese, offre supporto per più di 500 utenti e applicazioni illimitate, e scala elasticamente quando è necessaria maggiore capacità.

Gli sviluppatori che siano interessati ad adottare un tipo di sviluppo semplice e dichiarativo invece che la complessa programmazione di tipo tradizionale possono iniziare a creare applicazioni low code gratuitamente usando il nuovo servizio Apex Application Development che è incluso in Oracle Cloud Free Tier.

Le applicazioni così costruite e implementate beneficiano degli elevati livelli di sicurezza, scalabilità, disponibilità e performance offerti da Oracle Autonomous Database.

Il servizio Apex è anche preconfigurato con Oracle REST Data Services (ORDS) e SQL Developer Web. Gli sviluppatori possono usare ORDS per creare API REST personalizzate per i loro dati applicativi e servirsi di SQL Developer Web per comporre query SQL e creare modelli grafici dei dati. Se le esigenze aziendali richiedessero di utilizzare programmazione tradizionale per il database, andando oltre a quanto Apex può consentire di fare, gli sviluppatori possono richiedere con un click un upgrade del servizio verso un database completo Oracle Autonomous Transaction Processing con Oracle Apex , che supporta tutte le API client Oracle Database, SQL*Net e Autonomous Data Guard.

L’architettura Oracle Apex offre una integrazione estremamente stretta con il database, permettendo di ridurre di 10 volte la necessità di creare round trip tra applicazione e database; inoltre APEX permette agli sviluppatori di sfruttare pienamente la potenza e la semplicità del linguaggio SQL.

Il servizio Apex Application Development include tutto quel che serve a costruire e gestire applicazioni low code, senza costi extra per utente, per sviluppatore, per applicazione o per operazioni di inserimento e estrazione dati; questo semplifica la creazione e implementazione di applicazioni su larga scala.

Il servizio Apex è totalmente gestito, così che i clienti non debbano occuparsi di gestire la piattaforma applicativa, il database o l’infrastruttura. A un costo che parte da 360 dollari al mese per 1 OCPU e 1 TB di dati, potendo supportare oltre 500 utenti attivi che usano più applicazioni, il servizio Apex può scalare elasticamente per sostenere carichi di lavoro più elevati se necessario.