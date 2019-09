Fox Comedy, Disney XD e altri tre canali Disney abbandonano Sky

Dal prossimo mese di ottobre scompaio dall’offerta Sky cinque canali che fanno capo a Disney. Si tratta di Fox Animation, Fox Comedy e Nat Geo People del pacchetto TV e i canali Disney XD e Disney in English del pacchetto Famiglia.

Lo rende noto la stessa Sky attraverso una comunicazione sul proprio sito. La società precisa comunque che una selezione dei programmi trasmessi sui canali non più disponibili sarà ancora visibile sui canali Fox, Fox Life, Fox Crime, Disney Channel, Disney Jr, National Geographic, NatGeo Wild, che invece rimangono (almeno per il momento) ancora parte dell’offerta.

Qui di seguito riportiamo integralmente la comunicazione ai clienti.

"Dal 01/10/2019 alcuni canali Fox, National Geographic e Disney non saranno più visibili su Sky, perché la licenza dei diritti a Sky, da parte del relativo editore, su tali canali è scaduta. In particolare, non saranno più visibili i canali Fox Animation, Fox Comedy e Nat Geo People del pacchetto Sky TV e i canali Disney XD e Disney in English del pacchetto Sky Famiglia.

Continuerai a vedere gli altri canali Fox, National Geographic e Disney inclusi nei suddetti pacchetti (Fox, Fox Life, Fox Crime nel pacchetto Sky TV e National Geographic, National Geographic Wild, Disney Channel, Disney Junior e Baby TV nel pacchetto Sky Famiglia), essendo ancora in corso le relative licenze.

Le programmazioni dei canali Fox, Fox Life, Fox Crime, Disney Channel, Disney Jr, National Geographic, NatGeo Wild includeranno anche una selezione di programmi dei canali (non più visibili su Sky dal 01/10/2019) Fox Comedy, Fox Animation, Disney XD e Disney English e NatGeo People.

In particolare, sul canale Fox potrai vedere, da ottobre, I Simpson, I Griffin e American Dad ed alcune serie comedy. Su Disney Channel potrai vedere I Greens in città.

Ti ricordiamo che anche per l’offerta bambini di Sky puoi attivare la funzione “doppio audio” per fruire in lingua originale dei contenuti disponibili in inglese.

I programmi che hai scaricato sul decoder o con Sky Go saranno disponibili alla visione fino alla data indicata al momento del download."

La decisione di non rinnovare la licenza dei diritti potrebbe essere una conseguenza del prossimo esordio del servizio di streaming Disney+. In realtà, in Italia non dovrebbe arrivare prima del 2020 inoltrato, tuttavia, sembra faccia già sentire i suoi effetti.