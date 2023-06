Fortinet espande il programma FortiFlex e offre licenze più flessibili

Fortinet, società specializzata nella cybersecurity che promuove la convergenza tra networking e sicurezza, ha annunciato l’aggiunta di nuovi prodotti e servizi al programma FortiFlex, offrendo ai clienti opzioni di licenza ancora più flessibili.

FortiFlex include già una suite completa di soluzioni virtualizzate per la protezione delle implementazioni di cloud e data center virtuali e ora supporta i servizi per le appliance fisiche FortiGate Next-Generation Firewall (NGFW). FortiFlex è ora disponibile anche tramite un’offerta privata sull’AWS Marketplace come ulteriore opzione di acquisto.

“Le soluzioni che le aziende implementano oggi stanno diventando sempre più flessibili per supportare utenti e applicazioni altamente distribuiti. I modelli di licenza dovrebbero essere altrettanto flessibili. Ecco perché siamo entusiasti di ampliare il nostro programma FortiFlex per dare ai clienti più opzioni di licenza per utilizzare le soluzioni e i servizi Fortinet in base alle loro esigenze in continua evoluzione”, ha dichiarato John Maddison, EVP Products and CMO di Fortinet.

Con utenti estremamente distribuiti che accedono ad applicazioni altrettanto distribuite e un numero crescente di edge, le reti si stanno evolvendo a una velocità senza precedenti. Spesso i team IT devono acquistare e distribuire soluzioni prima di avere una comprensione completa delle propria esigenze, che spesso cambiano. I programmi di licenze flessibili, che consentono alle organizzazioni di pagare in base all’utilizzo, rappresentano una soluzione a questa sfida, sottolinea Fortinet. Anche se ci sarà sempre bisogno di modelli di licenza tradizionali, i prezzi basati sull’utilizzo offrono ai clienti un ulteriore modo per sfruttare le soluzioni di cui hanno bisogno e adattarsi alle esigenze dinamiche della propria azienda.

FortiFlex: accesso flessibile alle soluzioni di cybersecurity di Fortinet

FortiFlex offre licenze basate sull’utilizzo per un’ampia gamma di soluzioni di cybersecurity di Fortinet per le implementazioni su cloud, cloud ibrido e on-premise. Utilizza un sistema a punti che consente di comprendere facilmente il saldo disponibile, l’andamento dell’utilizzo e la spesa totale. Le organizzazioni vengono addebitate ogni 24 ore per dare ai team IT la flessibilità di dimensionare le proprie implementazioni ogni giorno.

I clienti possono utilizzare i punti del programma per implementare qualsiasi combinazione di offerte di macchine virtuali e cloud, nonché servizi per implementazioni on-premise.

Possono anche sfruttare il budget destinato a determinati cloud provider, tra cui Google Cloud e, ora, AWS, per acquistare punti FortiFlex.

Queste opzioni consentono alle organizzazioni di sfruttare FortiFlex in vari modi. I casi d’uso principali includono:

Riduzione delle procedure di acquisto per le nuove soluzioni di sicurezza.

Semplificazione dell’implementazione e del provisioning di nuovi servizi, grazie alle potenti API di FortiFlex.

di FortiFlex. Ottimizzazione del budget e del ritorno sull’investimento (ROI) riducendo o sospendendo i servizi in base alle necessità.

Ottimizzazione della spesa per il cloud utilizzando i dollari “usa o perdi”, destinati ai fornitori di cloud, per acquistare punti FortiFlex che possono essere riscattati in un secondo momento.

I provider di servizi di sicurezza gestiti (MSSP) possono anche utilizzare un singolo account FortiFlex per raggruppare le licenze di tutta la propria base clienti e migrare e riassegnare le licenze con facilità. In questo modo gli MSSP possono soddisfare le esigenze dei propri clienti senza preoccuparsi di acquisti eccessivi, il tutto da un’unica interfaccia.

Supporto per l’hybrid mesh firewall

FortiFlex ora include i servizi di sicurezza FortiGuard AI-powered e il supporto tecnico FortiCare per i seguenti NGFW FortiGate fisici base e di fascia media:

FortiGate 40F

FortiGate serie 60E/F

FortiGate 70F

FortiGate 80F

FortiGate serie 100E/F

FortiGate serie 200 E/F

FortiGate 400F

FortiGate 600F

Supportati da un unico sistema operativo, FortiOS, e da una console di gestione unificata, FortiManager, tutti i FortiGate NGFW supportano l’hybrid mesh firewall, un termine coniato da Gartner. Questo è definito come un’architettura di sicurezza che protegge più aree dell’IT aziendale coordinando le informazioni sulle minacce e i criteri di sicurezza tra i firewall. Con le ultime novità, i clienti hanno a disposizione più opzioni di licenza per realizzare facilmente un’architettura di hybrid mesh firewall, mette in evidenza Fortinet.

Una valida opzione per i clienti dell’AWS Enterprise Discount Program

FortiFlex è ora disponibile come offerta privata nell’AWS Marketplace per supportare i clienti che utilizzano l’AWS Enterprise Discount Program (EDP). L’AWS EDP offre ai proprietari di account AWS ad alto volume uno sconto in cambio di una soglia minima di spesa.

FortiFlex aiuta i clienti che aderiscono all’AWS EDP a ridurre la loro soglia minima e il loro impegno di spesa previsto, convertendo le porzioni in punti FortiFlex. Questo offre ai clienti la flessibilità di utilizzare il proprio budget per assicurarsi il miglior prezzo per AWS e sfruttare i prodotti e i servizi di sicurezza di rete di Fortinet.

La missione di Fortinet – afferma l’azienda – è quella di rendere il più semplice possibile per i clienti l’acquisto e l’implementazione delle soluzioni di cybersecurity all’avanguardia di cui hanno bisogno, in qualsiasi momento e nel modo migliore per loro. L’annuncio relativo a FortiFlex è una testimonianza di questa visione, e Fortinet ha annunciato che nei prossimi mesi si impegnerà ad ampliare le opzioni di licenza e di acquisto flessibile per un numero ancora maggiore di soluzioni e servizi, con l’obiettivo finale di dare ai clienti il potere di scelta nel determinare il modo migliore per affrontare le proprie sfide uniche.

“Le licenze flessibili sono sempre più diffuse perché consentono alle aziende di essere agili di fronte al mutevole panorama del networking e della cybersecurity. Con l’ampliamento del programma di licenze basate sull’utilizzo, Fortinet si distingue per offrire ai clienti ancora più scelte su come affrontare le richieste tecniche e gestire i costi”, dichiara Philip Bues, Research Manager, Cloud Security, di International Data Corporation (IDC).

“Le esigenze dei nostri clienti cambiano rapidamente e le licenze basate sull’utilizzo velocizzano l’acquisto e l’implementazione delle migliori soluzioni per proteggere le proprie risorse critiche. La possibilità di offrire licenze flessibili attraverso il programma FortiFlex ci aiuta a soddisfare le esigenze dei nostri clienti, a ottimizzare i loro investimenti e a distinguerci dalla concorrenza”, commenta Chris Konrad, Area Vice President, Global Cyber, di World Wide Technology.

“Siamo orgogliosi di ridurre la complessità per offrire ai nostri clienti la migliore esperienza possibile, e il programma di licenze flessibili di Fortinet ci ha aiutato a farlo. Con FortiFlex, possiamo raggruppare tutte le nostre licenze, dandoci la visibilità e la flessibilità di scalare verso l’alto e verso il basso tra gli account per fornire il giusto livello di supporto ai nostri clienti. È un’ottima cosa per la nostra azienda e per i nostri clienti”, afferma Navdeep Saini, Direttore della piattaforma cloud di Centroid.