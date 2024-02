Fortinet annuncia la prima soluzione di secure networking che supporta il Wi-Fi 7

Fortinet annuncia la soluzione di secure networking integrata con Wi-Fi 7. Il primo access point Wi-Fi 7 di Fortinet, FortiAP 441K, offre maggiore velocità e capacità, mentre il nuovo FortiSwitch T1024 è stato realizzato con accesso 10 Gigabit Ethernet (GE) e tecnologia Power over Ethernet (PoE) da 90W per supportare i requisiti di larghezza di banda del Wi-Fi 7.

Questi nuovi dispositivi offrono le prestazioni wireless all’avanguardia di cui hanno bisogno le aziende di oggi e, come parte della soluzione Fortinet Secure Networking solution, si integrano perfettamente con AIOps e con i FortiGuard AI-Powered Security Service per una sicurezza, una visibilità e un controllo senza pari.

“Fortinet è l’unico fornitore che fa convergere la tecnologia di networking e la sicurezza AI in un’unica soluzione completa per connettere e proteggere le LAN cablate e wireless”, ha dichiarato John Maddison, Chief Marketing Officer ed EVP, Product Strategy di Fortinet. “Con l’annuncio di oggi, mettiamo l’ultimo ritrovato della tecnologia wireless nelle mani dei clienti, che ora possono trarre vantaggio dall’aumento del throughput del Wi-Fi 7, mantenendo il traffico wireless sicuro e l’efficienza della loro attività”.

Fortinet: aiutare i clienti a sfruttare la potenza del Wi-Fi 7

Le aziende sono molto interessate a sfruttare la maggiore velocità e larghezza di banda del Wi-Fi 7, l’ultima generazione di tecnologia wireless, per supportare le applicazioni e i dispositivi wireless ad alto consumo di dati nelle loro reti. Tuttavia, le nuove tecnologie come il Wi-Fi 7 possono ampliare la superficie di attacco di un’organizzazione e le soluzioni di sicurezza tradizionali possono avere difficoltà a ispezionare e proteggere l’aumento del traffico ad alta densità di dati. In un panorama di minacce sofisticate e in costante evoluzione come quello odierno, le organizzazioni non possono trascurare le lacune della loro infrastruttura di sicurezza. La soluzione completa di Secure Networking di Fortinet supporta il Wi-Fi 7 e offre la protezione di livello enterprise, la sicurezza AI-powered e le funzionalità di automazione AIOps di cui i clienti hanno bisogno per mantenere sicuro il loro traffico wireless.

Il nuovo access point e switch portano il Wi-Fi 7 in azienda

Il nuovo FortiAP 441K e il FortiSwitch T1024 rappresentano le più recenti innovazioni nell’ambito della soluzione Fortinet Secure Networking, che fa convergere le tecnologie di networking con la sicurezza basata sull’AI lungo tutti gli edge. Il FortiAP 441K sfrutta la piattaforma Wi-Fi 7 Qualcomm Networking Pro 1220 di Qualcomm Technologies, Inc., azienda leader nell’innovazione tecnologica wireless e all’avanguardia nello sviluppo del Wi-Fi 7, e offre i seguenti vantaggi:

Velocità di connessione fino a due volte superiore: FortiAP 441K offre connessioni wireless fulminee, fino a due volte più veloci a parità di configurazione.

Trasferimento dati più veloce che mai: Il supporto per 4096 QAM consente un trasferimento dati più veloce, fondamentale per le applicazioni enterprise ad alta intensità di banda, come lo streaming video e gli strumenti di collaborazione.

Latenza minima: Utilizzando canali a 320 MHz, un singolo FortiAP 441K può sfruttare uno spettro più ampio per migliorare la velocità dei dati e ridurre la latenza per garantire un’esperienza positiva agli utenti finali.

Migliore bilanciamento del carico e riduzione delle interferenze: L’utilizzo flessibile dei canali attraverso il preamble puncturing e il funzionamento multi-link avanzato garantisce connessioni altamente resilienti e affidabili per mantenere le aziende online e produttive.

Per sfruttare appieno tutti i vantaggi del Wi-Fi 7, le aziende devono assicurarsi che l’infrastruttura di rete sottostante sia in grado di soddisfare la maggiore velocità e capacità richiesta. Il nuovo FortiSwitch T1024 con accesso 10 GE e PoE da 90W è stato progettato specificamente per supportare i nuovi AP abilitati per il Wi-Fi 7. Quando i clienti utilizzano il nuovo AP e lo switch insieme, possono sfruttare la velocità, la potenza e le prestazioni più elevate del Wi-Fi 7 e garantire un’esperienza ottimale per tutti gli utenti e i dispositivi.

La soluzione Fortinet Secure Networking

La soluzione Fortinet Secure Networking fa parte della piattaforma di cybersecurity Fortinet – il Fortinet Security Fabric – e grazie a questa stretta integrazione, le organizzazioni possono far convergere senza problemi i dispositivi di networking con una sicurezza all’avanguardia. Ciò consente ai clienti di utilizzare i FortiGate Next-Generation Firewall come controller wireless per beneficiare dei FortiGuard AI-Powered Security Service, quali la protezione avanzata dal malware, il sandboxing e il web filtering. I clienti possono anche sfruttare FortiAIOps, lo strumento di AI per le operation IT di Fortinet, per generare insight in tempo reale su potenziali problemi di rete e automatizzare le attività manuali in tutta la WAN e la LAN. E grazie all’introduzione del Wi-Fi 7, la soluzione offre tutte queste funzionalità con velocità e capacità wireless leader del settore.