WiFi alliance ufficializza lo standard Wi-Fi 7 Certified

Wi-Fi CERTIFIED 7 è arrivato, introducendo nuove potenti funzionalità che incrementano le prestazioni del Wi-Fi e migliorano la connettività in una varietà di ambienti.

Le funzionalità all’avanguardia di Wi-Fi CERTIFIED 7 consentono innovazioni che si basano su un throughput elevato, una latenza deterministica e una maggiore affidabilità per il traffico critico. Nuovi casi d’uso, tra cui AR/VR/XR multiutente, formazione immersiva in 3-D, giochi elettronici, lavoro ibrido, IoT industriale e automotive, progrediranno grazie all’ultima generazione di Wi-Fi. Wi-Fi CERTIFIED 7 rappresenta il culmine di un’ampia collaborazione e innovazione all’interno di Wi-Fi Alliance, facilitando l’interoperabilità dei prodotti a livello mondiale e un ecosistema di dispositivi solido e sofisticato.

Il Wi-Fi 7 vedrà una rapida adozione in un ampio ecosistema, con oltre 233 milioni di dispositivi che si prevede entreranno nel mercato nel 2024, crescendo fino a 2,1 miliardi di dispositivi entro il 2028. Gli smartphone, i PC, i tablet e i punti di accesso (AP) saranno i primi ad adottare il Wi-Fi 7, mentre le apparecchiature per i locali dei clienti (CPE) e le apparecchiature per la realtà aumentata e virtuale (AR/VR) continueranno a guadagnare terreno sul mercato. Wi-Fi CERTIFIED 7 spinge i confini dell’attuale connettività wireless e Wi-Fi CERTIFIED aiuta a garantire che le funzionalità avanzate siano distribuite in modo coerente per offrire esperienze utente di alta qualità.

Wi-Fi 7, le principali novità