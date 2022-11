Formazione, flessibilità e innovazione: ecco gli ingredienti per il talento

Sara Tamburini, HR ed Employer Branding di Agile Lab, evidenzia le peculiarità riscontrate nel settore delle risorse umane e le esigenze in costante evoluzione di candidati e professionisti.

Come sottolineato in una recente indagine di Codemotion, il 32% dei professionisti IT è in cerca di nuove opportunità professionali o lo farà nei prossimi 6 mesi: tra le principali motivazioni, non un aumento di stipendio, bensì l’opportunità di formazione continua, la possibilità di lavorare su progetti interessanti (38%), e l’allineamento alla vision aziendale (33%). Stiamo attraversando un momento delicato, sia per i professionisti del mondo tech che per il mercato del lavoro più in generale.

La pandemia ha radicalmente cambiato le nostre vite e di conseguenza le nostre esigenze, con il lavoro da remoto che ha aperto la strada a un cambio di paradigma della vita, permettendo di raggiungere e operare a un ritmo più umano.

Non stupiscono i dati riportati dalla ricerca, riscontro questi aspetti quotidianamente durante i colloqui. I candidati desiderano entrare in aziende che mettano le persone al centro, in cui la formazione sia veramente importante – se non fondamentale – perché se cresce la risorsa prospererà anche l’azienda. La richiesta di un percorso di crescita professionale chiaro, con la possibilità di lavorare da remoto per conciliare al meglio vita privata e professionale, puntando a operare su obiettivi sfidanti e non sulle ore trascorse a una scrivania.

Molti candidati sono disposti a rinunciare a una RAL più elevata se venissero concessi loro questi benefit e la possibilità di poter lavorare con tecnologie all’avanguardia. Questo ultimo punto ha un grande valore perché permette un aggiornamento costante delle competenze, rimanendo competitivi sul mercato.

In Agile Lab siamo da sempre attenti alle esigenze dei dipendenti perché una risorsa felice resta con noi più a lungo, e proprio per questo lavoriamo con tecnologie e soluzioni innovative, fornendo un budget annuale personale da poter dedicare alla formazione.

Desideriamo inoltre che il work-life balance sia reale per tutti, e il nostro spirito innovativo ha permesso di anticipare i tempi e consentire ai dipendenti di lavorare senza interruzioni o cambiamenti, promuovendo una reale integrazione tra vita e lavoro, seguendo questa evoluzione in modo trasparente e permettendo al singolo di decidere se andare in ufficio o lavorare da casa, in base ai propri impegni.