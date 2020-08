Fitness tracker, arriva Amazon Halo

Amazon ha presentato Amazon Halo, un nuovo strumento dedicato a migliorare la salute e il loro benessere individuale.

Amazon Halo combina una suite di funzionalità di salute basate sull’intelligenza artificiale che forniscono informazioni utili sul benessere generale tramite la nuova app Amazon Halo con Amazon Halo Band, che utilizza più sensori avanzati per fornire le informazioni altamente accurate necessarie per l’elaborazione da parte della suite.

I clienti negli Stati Uniti possono già richiedere l’accesso anticipato ad Amazon Halo, con l’Amazon Halo Band e 6 mesi di abbonamento Halo disponibili ad un prezzo speciale di 64,99 dollari.

Amazon Halo Band è progettato appositamente per concentrarsi sulla salute e sul benessere e, a differenza di smartwatch e fitness tracker, non ha uno schermo o notifiche costanti.

La piccola capsula fornisce dati altamente accurati e include un accelerometro, un sensore di temperatura, un monitor della frequenza cardiaca, due microfoni, un LED e un pulsante per accendere o spegnere i microfoni.

Amazon Halo Band è resistente all’acqua ed è pensato per un uso quotidiano: la vestibilità e i materiali ne fanno un compagno ideale per il giorno e per la notte.

Inoltre, la batteria dura fino a sette giorni e si ricarica completamente in meno di 90 minuti.

I clienti possono scegliere tra tre colori cinturino in tessuto al momento dell’acquisto, con fasce accessorie sportive in tessuto e silicone disponibili in 15 colori aggiuntivi.

L’app Amazon Halo è una suite di cinque funzionalità principali progettate per fornire ai clienti una comprensione completa della loro salute e del loro benessere e degli strumenti per agire per apportare miglioramenti misurabili.

Attività: Amazon Halo premia l’utente in base all’intensità e alla durata del movimento, non solo al numero di passi compiuti. Ad esempio, i clienti guadagneranno punti per camminare, ma guadagneranno più punti per la corsa. Le linee guida mediche consigliano che uno stile di vita sedentario può avere un impatto negativo sulla salute, quindi Amazon Halo deduce un punto di attività per ogni ora oltre le prime otto di tempo sedentario in un giorno, al di fuori del sonno. Un obiettivo di base di 150 punti attività viene impostato e misurato settimanalmente.

Sonno: I benefici per la salute di un sonno costantemente buono e sufficiente sono ben documentati, così come i potenziali impatti negativi sulla salute di un sonno non sufficiente o costantemente scarso. Amazon Halo utilizza il movimento, la frequenza cardiaca e la temperatura per misurare il tempo di sonno e il tempo sveglio; tempo trascorso nelle varie fasi del sonno, tra cui profondo, luce e REM; e la temperatura della pelle durante il sonno. I sensori nella fitness band consentono un monitoraggio continuo del sonno, in modo che i clienti di ottenere informazioni ricche e dettagliate senza dover caricare la banda ogni giorno. Al mattino, Amazon Halo offre un punteggio di sonno su 100, qualsiasi deviazione dalla temperatura del sonno di base e un ipnogramma che mostra il tempo trascorso in ogni fase del sonno.

Corpo: La ricerca medica ha dimostrato per anni che la percentuale di grasso corporeo è una misura migliore della salute generale rispetto al solo peso o indice di massa corporea (BMI), ma gli strumenti che misurano la percentuale di grasso corporeo possono essere costosi o difficili da accedere. Amazon Halo consente ai clienti di misurare la loro percentuale di grasso corporeo nel comfort e nella privacy della propria casa, rendendo queste importanti informazioni facilmente accessibili.

Tono: La definizione di salute accettata a livello globale include non solo il benessere fisico, ma anche quello sociale ed emotivo. L’innovativa funzione Tone utilizza l’apprendimento automatico per analizzare l’energia e la positività nella voce di un cliente in modo che possano capire meglio come possono sembrare agli altri, contribuendo a migliorare la loro comunicazione e le loro relazioni. Ad esempio, i risultati di Tone possono rivelare che una chiamata di lavoro difficile porta a una minore positività nella comunicazione con la famiglia di un cliente, un’indicazione dell’impatto dello stress sul benessere emotivo. Ulteriori informazioni sulla funzione Tono.

Labs: Amazon Halo Labs sono sfide, esperimenti e allenamenti guidati dalla scienza che consentono ai clienti di scoprire cosa funziona meglio per loro in particolare, in modo da poter costruire abitudini più sane, ad esempio, alcuni clienti potrebbero scoprire che ridurre la caffeina pomeridiana migliora la loro qualità del sonno o che un certo tipo di allenamento a casa è più efficace di altri.

La privacy è fondamentale per Amazon Halo e più livelli di privacy e sicurezza sono integrati nel servizio per mantenere i dati al sicuro e nel controllo dei clienti. I dati di integrità vengono crittografati in transito e nel cloud e i clienti possono scaricare o eliminare i dati in qualsiasi momento direttamente dall’app. Il tono è abilitato creando un profilo vocale personale, dopo di che inizia a catturare brevi campioni di discorso e fornendo approfondimenti e riepiloghi quotidiani. I campioni vocali vengono sempre analizzati localmente sul telefono del cliente e eliminati automaticamente dopo l’elaborazione: nessuno, nemmeno il cliente, li sente mai.