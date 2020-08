Fitbit Sense misura stress e temperatura e fa anche le telefonate

Si chiama Sense ed è un health watch avanzato con un set di sensori e tecnologie software innovativi quello presentato da Fitbit. Sense integra il primo sensore al mondo su smartwatch per la gestione dello stress con rilevazione dell’attività elettrodermica (EDA), oltre a un’avanzata tecnologia di monitoraggio del battito cardiaco, una nuova app ECG e un sensore della temperatura cutanea al polso. Il tutto alimentato da una batteria che, assicura Fitbit, dura oltre 6 giorni.

La società ha anche dato notizia del prossimo arrivo di Fitbit Versa 3 e del miglioramento del tracker Fitbit Inspire 2.

Gestire lo stress

Una delle caratteristiche più di rilievo di Fitbit Sense è la gestione dello stress. Alla base di questa peculiarità c’è il sensore EDA che misura le risposte dell’attività elettrodermica. Utilizzando l’app EDA Scan, basta posizionare il palmo della mano sullo smartwatch per rilevare piccoli cambiamenti elettrici nel livello di sudorazione della pelle. La misurazione delle variazioni EDA può aiutare a capire la risposta del corpo ai fattori che causano lo stress e gestirlo meglio. È possibile fare una rapida sessione di EDA Scan sul dispositivo per vedere le risposte o abbinarla alle sessioni guidate di rilassamento sull’app Fitbit per vedere come il corpo risponde durante la meditazione o la respirazione guidata. Alla fine della sessione, un grafico propone le risposte EDA sul dispositivo e sull’app mobile per valutare i progressi nel tempo e analizzare le risposte emotive.

Un Punteggio di Gestione dello Stress calcola come il corpo risponde allo stress sulla base dei dati di battito cardiaco, sonno e livello di attività. A fronte del risultato ottenuto è possibile impostare un obiettivo di rilassamento settimanale e promemoria per restare sulla strada giusta, analizzare il proprio livello di stress, registrare lo stato d’animo dopo le sessioni e meditare come parte integrante della propria pratica di rilassamento

Cuore sotto controllo

Fitbit Sense è anche il primo dispositivo dell’azienda che integra un’app ECG per misurare il battito cardiaco e rilevare potenziali segni di fibrillazione atriale (AFib), una patologia che colpisce oltre 33,5 milioni di persone nel mondo. È sufficiente posizionare le dita sugli angoli dell’anello in acciaio inossidabile dello smartwatch e rimanere fermi per 30 secondi per ricevere una valutazione che può essere scaricata per essere condivisa con il proprio medico.

La nuova tecnologia PurePulse 2.0 di Fitbit abilita un’altra funzione fondamentale per la salute del cuore: le notifiche sul dispositivo di battito cardiaco alto e basso personalizzate. Con la rilevazione continua del battito cardiaco, Fitbit Sense è in grado di rilevare e inviare una notifica se la frequenza cardiaca è al di fuori delle tue soglie abituali.

Fitbit Sense include poi un nuovo sensore per la rilevazione della temperatura cutanea per individuare i cambiamenti nel benessere che possono essere sintomo di febbre, patologia specifica o inizio di una nuova fase mestruale.

Fitbit Sense combina anche tutte le funzioni principali per la forma fisica, il benessere e la vita quotidiana che si trovano sugli altri smartwatch Fitbit, tra cui il GPS integrato, oltre 20 modalità di allenamento sul dispositivo, il rilevamento automatico dell’attività SmartTrack, il livello e il punteggio di attività cardio e gli strumenti avanzati per il sonno. L’altoparlante e un microfono consentono di rispondere alle chiamate e ai messaggi con comandi vocali e di gestire gli assistenti vocali Amazon Alexa o Assistente Google.

Stile e comfort

Il display AMOLED più ampio è dotato di un sensore di luce ambientale per ridurre automaticamente la luminosità dello schermo e aiutare a vedere in modo più confortevole, oltre a offrire una modalità display sempre acceso (opzionale). L’interfaccia utente e il processore più veloce sono stati completamente riprogettati, rendendo la navigazione sul dispositivo più intuitiva e rapida. Sono stati inoltre introdotti nuovi widget personalizzabili, notifiche ridisegnate e app su schermo per una grafica più pulita, oltre a nuove opzioni per personalizzare gli strumenti preferiti e scorciatoie e tenere sempre sotto controllo le informazioni più importanti per un’esperienza di utilizzo ancora più piacevole. Il case realizzato a laser è caratterizzato da un mix di vetro e metallo che rende lo smartwatch resistente all’acqua fino a 50 metri.

Gps, altoparlante e microfono anche per Fitbit Versa 3

Rinnovato anche Fitbit Versa che arriva alla terza versione con l’aggiunta di nuove funzioni per il benessere, il fitness e la vita di tutti i giorni. Ora lo smartwatch integra GPS, mappa intensità allenamento su app mobile, tecnologia avanzata PurePulse 2.0 e Minuti in Zona Attiva per aiutare l’utente a raggiungere i suoi obiettivi di benessere e forma fisica in modo più semplice che mai. Anche Fitbit Versa 3 ha un altoparlante e un microfono per rispondere al telefono tramite Bluetooth, inviare chiamate alla segreteria telefonica e regolare il volume delle chiamate. La presenza di un microfono permette di usare il proprio assistente vocale preferito tra Assistente Google e Amazon Alexa Integrata per impostare promemoria di allenamento, pratiche di rilassamento, tenere d’occhio il meteo o controllare i propri dispositivi smart home.

Sia Fitbit Versa 3 sia Fitbit Sense utilizzano lo stesso caricatore magnetico. Oltre alla batteria che dura oltre 6 giorni su entrambi i dispositivi, la funzione di ricarica rapida offre un intero giorno di utilizzo con appena 12 minuti di carica.

Più autonomia per Fitbit Inspire 2

Piccolo rinnovo anche per Fitbit Inspire 2 che aggiunge funzioni avanzate come i Minuti in Zona Attiva, un design rinnovato e sottile e uno schermo più luminoso e definito con una batteria che dura fino a 10 giorni.

Fitbit Sense, Fitbit Versa 3 e Fitbit Inspire 2 saranno in vendita da fine settembre ma possono già essere prenotati su Fitbit.com. Fitbit Sense costa 329,99 euro, Fitbit Versa 3 229,99 euro e Fitbit Inspire 2 99,99 euro.