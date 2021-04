Facebook ha fretta: pronta al lancio la risposta a Clubhouse

Fonti molto accreditate citate da Vox indicano come imminente la presentazione da parte di Facebook di una serie di nuovi servizi audio, fra cui l’anti-Clubhouse di cui vi abbiamo parlato poco tempo fa.

Le nuove proposte di Facebook includono una versione solo audio di Rooms, lanciato un anno fa, quando la pandemia ha creato molte richiesta di soluzioni di collabration.

n prodotto simile a Clubhouse (e si tratterà probabilmente di Hotline) che consentirà a gruppi di persone di ascoltare e interagire con i relatori su un “palco” virtuale.

Un prodotto che consentirà agli utenti di Facebook di registrare brevi messaggi vocali e di pubblicarli nei loro feed di notizie, come possono fare attualmente con testo, immagini e video.

Infine, una nuova soluzione per la scoperta di podcast che sarà collegata a Spotify.

su quest’ultima probabile novità in arrivo non sono noti ulteriori dettagli.

Vox chiarisce che non sono ancora noti i tempi del rilascio delle nuove soluzioni di Facebook. Sebbene appaia probabile che sia la versione solo audio di Rooms a vedere per prima la luce, non ci sono certezze.

Anzi, i rumors raccolti suggeriscono che per gli altri annunci i tempi reali del lancio sul mercato potrebbero essere molto dilatati.

Le versioni beta sono infatti attese per la tarda primavera.

Appare evidente che tutti i social si stiano affrettando ad affrontare un nuovo mercato, quello dell’audio, a cui forse non avevano pensato per tempo.

Un vuoto in cui ha saputo inserirsi Clubhouse e, la storia insegna, essere first mover offre spesso vantaggi decisivi.

Vedremo se la risposta di Facebook, Twitter e (forse) anche Apple sapranno raccogliere ikl guanto di sfida. La posta in gioco potrebbe essere davvero molto ghiotta.