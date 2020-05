Facebook ha annunciato ufficialmente che è iniziato il roll out a livello globale della funzione Messenger Rooms, di cui aveva recentemente anticipato l’introduzione.

Messenger Rooms consente agli utenti di creare delle stanze virtuali in cui ospitare videochiamate gratuite con un massimo di 50 persone e senza limiti di tempo.

Queste stanze virtuali possono essere create direttamente da Messenger o Facebook. Nello specifico, per creare una Room è necessario disporre dell'ultima versione dell'app mobile Facebook e Messenger per iOS o Android, scaricabili rispettivamente dall'App Store di Apple o dal Google Play Store, e dell'app desktop di Messenger per Windows o macOS, disponibili rispettivamente sul Microsoft Store o o sul Mac App Store.

Al momento, sono ancora presenti alcune limitazioni relative alle aree geografiche: infatti, gli utenti di Facebook possono creare una stanza da Messenger a livello globale, ma per ora solo gli utenti del Nord America possono creare una stanza da Facebook. La possibilità di ospitare fino a 50 persone in una stanza è invece in fase di implementazione, ha sottolineato Facebook, a livello globale.

Si tratta di una capacità, quest’ultima, chiaramente di particolare interesse: consente infatti, oltre che di invitare amici e parenti per degli incontri virtuali, in un periodo in cui quelli fisici sono limitati, anche, ad esempio, di organizzare piccoli eventi digitali con persone che condividono degli interessi.

La possibilità di creare stanze virtuali in cui invitare le persone con le quali ci interessa rimanere in contatto è chiaramente un’opzione digitale particolarmente richiesta in un periodo di emergenza sanitaria e distanziamento sociale, dovuti all’epidemia di Covid-19.

Facebook ha dunque voluto dare una risposta, direttamente all’interno delle app della più diffusa piattaforma social, a un’esigenza impellente degli utenti, che stava trovando sbocco anche in piattaforme principalmente professionali (quali ad esempio Zoom), che prima delle norme di lockdown non erano così popolari e conosciute tra l’utenza consumer.

Messenger Rooms consente di avviare e condividere le stanze virtuali su Facebook tramite il feed delle notizie, i gruppi e gli eventi, e di scegliere chi può vedere e partecipare alla propria stanza, così come di rimuovere le persone dalla stanza e bloccarla, se non si desidera che qualcun altro si unisca.

Sono infatti disponibili, a corredo di questa funzionalità, una serie di scelte e di controlli per la privacy e per la sicurezza.

Facebook ha inoltre dichiarato l’intenzione di continuare ad aggiungere altre funzionalità a Messenger Rooms nei prossimi mesi.