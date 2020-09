Nuovo Ceo per Exclusive Networks: è Jesper Trolle

Exclusive Networks ha reso noto di aver nominato il nuovo Ceo: si tratta di Jesper Trolle, che entra in carica con effetto immediato.

Trolle arriva da ECS Arrow Electronics, dove è attualmente Presidente delle Americhe, e sarà responsabile della prossima fase di crescita dell’azienda e dell’upscaling del business. Il nuovo Ceo subentra a Olivier Breittmayer, che diventa un membro non esecutivo del consiglio di amministrazione di Exclusive Networks. Questo cambiamento fa parte di una strategia di successione pianificata: Trolle lavorerà a fianco di Breittmayer per i prossimi tre mesi per garantire una transizione graduale.

Riconosciuto come un business leader con una vasta esperienza nell’industria IT, Trolle ha trascorso oltre 28 anni lavorando in questo settore, inizialmente all’interno della comunità dei rivenditori, prima di passare alla distribuzione. Nel 2001 ha fondato Next Denmark A/S, acquisita poi da DNS Denmark, che a sua volta è stata acquisita da Arrow nel 2005. Da allora, Jesper ha ricoperto una serie di posizioni diverse in più sedi all’interno di Arrow, conseguendo rapidi successi e progressi, e ha trascorso periodi in Germania occupandosi di Europa centrale e orientale e a Parigi, occupandosi di Europa nord-occidentale. Ha assunto il ruolo di Presidente delle Americhe in Arrow nel 2017, con sede a Denver, Colorado, dove ha sviluppato con successo un business a doppia cifra da miliardi di dollari.

Jesper Trolle, chiaramente soddisfatto, ha sottolineato come opportunità come questa non si verificano spesso, e se accadono con Exclusive che è il top della lista in distribuzione, vanno prese.

Il nuovo Ceo si è inoltre detto lieto di entrare a far parte di un’azienda di tale successo, con una solida reputazione per l’innovazione e una crescita eccezionale. Exclusive è rinomata per il suo approccio dirompente e per l’incessante attenzione alla creazione di valore per i suoi partner.